Intel вперше надасть свої технології для створення чіпу 5G: яка компанія цим займеться

Робота над схемою. Ілюстративне фото: pexels.com

Корпорація Intel повідомила, що працюватиме зі шведським виробником телекомунікаційного обладнання Ericsson над чіпом для мережевого обладнання Ericsson 5G. Для створення чіпу використають найпередовішу технологію виробництва Intel.

Про це пише Reuters.

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Як відомо лідерство компанії Intel з виробництва найменших і найбільш енергоефективних напівпровідників залишилось у минулому. Цю позицію зайняли її конкуренти — Taiwan Semiconductor Manufacturing Co та інші компанії. Однак, щоб не пасти задніх, виконавчий директор Intel Пет Гелсінгер вирішив об’єднати у виробництві мікросхем за чотири роки одразу п’ять поколінь.

Так, у вівторок, 25 липня, Intel заявила, що співпрацюватиме з компанією Ericsson, новий чіп якої використовуватиме передову технологію виробництва Intel — "18A". Це один з перших чіпів сторонніх клієнтів, які використовуватимуть технологію Intel.

Наразі невідомо коли чіп вийде на ринок, але Intel раніше заявляла, що технологія виробництва 18A буде готова до 2025 року.

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