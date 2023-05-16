OpenAI готує нову модель штучного інтелекту

Логотип штучного інтелекту. Фото: REUTERS/Dado Ruvic

OpenAI готується випустити нову модель штучного інтелекту з відкритим вихідним кодом для широкого загалу.

Про це повідомляє The Information з посиланням на власні джерела.

Читайте також:

Нова модель штучного інтелекту

Зазначається, що OpenAI готується випустити нову мовну модель із відкритим вихідним кодом. Цей крок повʼязаний зі збільшенням числа альтернатив ChatGPT з відкритим кодом.

У січні Microsoft оголосила про багатомільярдні інвестиції в OpenAI, поглиблюючи свої зв’язки зі стартапом і готуючи основу для більшої конкуренції з конкурентом Alphabet Inc Google.

Крім цього, зараз поспішає приєднатися до конкурентів Microsoft і Google у випуску генеративних продуктів штучного інтелекту, здатних створювати людський текст, мистецтво та інший контент й Meta Platforms.

Проте, у матеріалі йдеться, що OpenAI навряд чи випустить модель, конкурентоспроможну з GPT.

Чим відрізняється ChatGPT від OpenAI

Чат-бот ChatGPT від OpenAI відомий тим, що пише прозу чи вірші за командою, привернув широку увагу в Силіконовій долині, оскільки інвестори бачать генеративний ШІ як наступну сферу зростання для технологічних компаній.

Нагадаємо, нещодавно компанія Google анонсувала дві нові функції, що стосуються пошуку зображень, згенерованих нейромережами. Відтепер фото, згенеровані ШІ, будуть маркуватися.