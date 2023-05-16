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OpenAI готовит новую модель искусственного интеллекта

16 мая 2023 13:48
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
OpenAI готовит новую модель искусственного интеллекта
Логотип искусственного интеллекта. Фото: REUTERS/Dado Ruvic
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

OpenAI готовится выпустить новую модель искусственного интеллекта с открытым исходным кодом для широкой публики.

Об этом сообщает The Information со ссылкой на собственные источники.

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Новая модель искусственного интеллекта

OpenAI готовится выпустить новую языковую модель с открытым исходным кодом. Этот шаг связан с увеличением числа альтернатив ChatGPT с открытым кодом.

В январе Microsoft объявила о многомиллиардных инвестициях в OpenAI, углубляя свои связи со стартапом и готовя основу для большей конкуренции с конкурентом Alphabet Inc.

Помимо этого сейчас спешит присоединиться к конкурентам Microsoft и Google в выпуске генеративных продуктов искусственного интеллекта, способных создавать человеческий текст, искусство и другой контент и Meta Platforms.

Однако в материале говорится, что OpenAI вряд ли выпустит модель, конкурентоспособную с GPT.

Чем отличается ChatGPT от OpenAI

Чат-бот ChatGPT от OpenAI известен тем, что пишет прозу или стихи по команде, привлек широкое внимание в Силиконовой долине, поскольку инвесторы видят генеративный ИИ как следующую область роста для технологических компаний.

Напомним, недавно компания Google анонсировала две новые функции, касающиеся поиска изображений, сгенерированных нейросетями. Теперь фото, сгенерированные ИИ, будут маркироваться.

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