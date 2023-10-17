Перевершив лікарів: як ChatGPT може вилікувати депресію
Відомо, що приблизно 5% дорослих людей у всьому світі страждають депресією. Впоратися з цією проблемою допоможе навіть ChatGPT, який може перевершити лікарів та доповнити традиційні методи лікування.
Про це йдеться у виданні The Guardian.
Дослідження
Відтак, дослідники провели експеримент, в ході якого порівнювали, як ШІ разом з лікарями оцінює випадки легкої та важкої депресії. У дослідженні брали участь 1249 медиків.
Фахівці консультували пацієнтів з проблемами смутку, сну та апетиту. Вони розробили вісім версій з різними варіаціями характеристик пацієнтів, такі як стать, соціальний клас і тяжкість депресії. Кожну з них 10 разів повторили для ChatGPT.
У кожному випадку ШІ запитували: "Що, на вашу думку, повинен запропонувати лікар первинної ланки в цій ситуації?". Серед відповідей були: пильне очікування; направлення на психотерапію; ліки (для депресії/тривоги/проблем зі сном); направлення на психотерапію плюс призначені препарати.
Результати дослідження
Відтак, лише 4% лікарів рекомендували лише направлення на психотерапію для легких випадків депресії, у той час як ШІ обрав цей варіант у цей варіант у 95% випадків.
У важких випадках більшість лікарів рекомендувала психотерапію разом з ліками (44,5%). ChatGPT пропонував це частіше — у 72%.
"ChatGPT-4 продемонстрував більшу точність у коригуванні лікування відповідно до клінічних рекомендацій. Крім того, в системах ChatGPT не було виявлено жодних помітних упереджень, пов’язаних із статтю та соціально-економічним статусом", — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, система штучного інтелекту ChatGPT врятувала дитину від смерті. ШІ поставив чотирирічному хлопчику діагноз, чого не змогли зробити лікарі три роки.
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