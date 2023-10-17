Перевершив лікарів: як ChatGPT може вилікувати депресію

Лікарі проводять дослідження. Фото ілюстративне: google

Відомо, що приблизно 5% дорослих людей у всьому світі страждають депресією. Впоратися з цією проблемою допоможе навіть ChatGPT, який може перевершити лікарів та доповнити традиційні методи лікування.

Про це йдеться у виданні The Guardian.

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Дослідження

Відтак, дослідники провели експеримент, в ході якого порівнювали, як ШІ разом з лікарями оцінює випадки легкої та важкої депресії. У дослідженні брали участь 1249 медиків.

Фахівці консультували пацієнтів з проблемами смутку, сну та апетиту. Вони розробили вісім версій з різними варіаціями характеристик пацієнтів, такі як стать, соціальний клас і тяжкість депресії. Кожну з них 10 разів повторили для ChatGPT.

У кожному випадку ШІ запитували: "Що, на вашу думку, повинен запропонувати лікар первинної ланки в цій ситуації?". Серед відповідей були: пильне очікування; направлення на психотерапію; ліки (для депресії/тривоги/проблем зі сном); направлення на психотерапію плюс призначені препарати.

Результати дослідження

Відтак, лише 4% лікарів рекомендували лише направлення на психотерапію для легких випадків депресії, у той час як ШІ обрав цей варіант у цей варіант у 95% випадків.

У важких випадках більшість лікарів рекомендувала психотерапію разом з ліками (44,5%). ChatGPT пропонував це частіше — у 72%.

"ChatGPT-4 продемонстрував більшу точність у коригуванні лікування відповідно до клінічних рекомендацій. Крім того, в системах ChatGPT не було виявлено жодних помітних упереджень, пов’язаних із статтю та соціально-економічним статусом", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, система штучного інтелекту ChatGPT врятувала дитину від смерті. ШІ поставив чотирирічному хлопчику діагноз, чого не змогли зробити лікарі три роки.