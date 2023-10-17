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Превзошел врачей: как ChatGPT может вылечить депрессию

17 октября 2023 07:56
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Превзошел врачей: как ChatGPT может вылечить депрессию
Врачи проводят исследование. Фото иллюстративное: google
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

Известно, что около 5% взрослых людей во всем мире страдают депрессией. Справиться с этой проблемой поможет даже ChatGPT, который может превзойти врачей и дополнить традиционные методы лечения.

Об этом говорится в издании The Guardian.

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Исследование

Так, исследователи провели эксперимент, в ходе которого сравнивали, как ИИ вместе с врачами оценивает случаи легкой и тяжелой депрессии. В исследовании участвовало 1249 медиков.

Специалисты консультировали пациентов с проблемами уныния, сна и аппетита. Они разработали восемь версий с разными вариациями характеристик пациентов, такие как пол, социальный класс и тяжесть депрессии. Каждый из них 10 раз повторили для ChatGPT.

В каждом случае ИИ спрашивали: "Что, по вашему мнению, должен предложить врач первичного звена в этой ситуации?". Среди ответов были: пристальное ожидание; направление на психотерапию; лекарства (для депрессии/тревоги/проблем со сном); направление на психотерапию плюс назначенные препараты.

Результаты исследования

Так, только 4% врачей рекомендовали только направление на психотерапию для легких случаев депрессии, в то время как ИИ выбрал этот вариант в 95% случаев.

В тяжелых случаях большинство врачей рекомендовало психотерапию вместе с лекарством (44,5%). ChatGPT предлагал это чаще – в 72%.

"ChatGPT-4 продемонстрировал большую точность в корректировке лечения в соответствии с клиническими рекомендациями. Кроме того, в системах ChatGPT не было обнаружено никаких заметных предубеждений, связанных с статьей и социально-экономическим статусом", — говорится в сообщении.

Напомним, система искусственного интеллекта ChatGPT спасла ребенка от смерти. ИИ поставил четырехлетнему мальчику диагноз, чего не смогли сделать врачи три года.

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