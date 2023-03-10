Чим замінити ChatGPT — ТОП три найкращі альтернативи

Існує кілька аналогів даного чат-бота, які не такі відомі, але мають низку переваг

ChatGPT від OpenAI став справжньою сенсацією всього за один день. Всього за тиждень чатбот використали понад 1 мільйон людей. Проте мало хто знає, що це не єдина мовна модель, є й інші більш просунутіші альтернативи.

Пропонуємо ознайомитися з трьома програмами, які мають переваги над ChatGPT.

Чому варто розглядати альтернативу ChatGPT

Однією з ключових переваг розгляду альтернативи ChatGPT є те, що вони часто пропонують ширший спектр функцій, що робить їх більш пристосованими до різних випадків використання.



У чому основні мінуси ChatGPT:

чатбот покладається на заздалегідь підготовлені дані, він не може обробляти інформацію в реальному часі. Простіше кажучи, ChatGPT прочитав стару книгу і може давати відповіді лише на основі інформації з цієї книги;

ви не можете згенерувати унікальне зображення, яке доповнить вашу статтю на ChatGPT;

при нульовій інтеграції єдиним способом використання ChatGPT є перемикання декількох вкладок і копіювання. Це може зайняти багато часу і обмежити функціональність ChatGPT порівняно з його альтернативами.

Які є хороші альтернативи ChatGPT

Chatsonic

Даний чатбот базується на тій же технології, що і до ChatGPT, тож має подібні функції. Проте, як зазначають експерти, він має низку переваг:

база даних Chatsonic значно ширша, зокрема є інформація за 2022 рік;

Chatsonic вміє розпізнавати аудіоповідомлення;

здатний на голосові відповіді, що робить його подібним до Siri та Google Assistant;

ChatSonic дозволяє створювати власні зображення зі штучним інтелектом одним натисканням кнопки;

розширення Chatsonic для Chrome змінює правила гри. Воно стане вашим помічником у всьому,, так само як Grammarly є вашим помічником з граматики;

Chatsonic має режим персонажів. Він дозволяє вам вибрати персону, з якою ви хочете взаємодіяти, що дає змогу адаптувати ваш досвід спілкування зі штучним інтелектом до ваших конкретних потреб. Завдяки 16 різним персонажам на вибір, включаючи інтерв'юера, особистого тренера, стоматолога тощо, ChatSonic може адаптуватися до різних сценаріїв.

GPT-3 Playground

Ще до того, як ChatGPT став популярним, існувала GPT-3 Playground — платформа на основі штучного інтелекту OpenAI GPT-3. Однак жодної популярності він не набув. Частково це пов'язано з його не дуже яскравим інтерфейсом і відсутністю реклами, орієнтованої на споживача.

Проте GPT-3 — це набагато більша та потужніша модель штучного інтелекту. Експерти називають дану нейромережу ChatGPT для просунутих. Він має більше налаштувань, його відповіді менш цензуровані, а значить він може торкнутися більше делікатних тем.

YouChat

Цей чатбот працює на моделі штучного інтелекту OpenAI GPT-3.5. Він має більш гарний інтерфейс, ніж ChatGPT. Також він підключений до пошукача You.com, що дозволяє його використовувати як повноцінний пошуковик.

Він використовує технологію обробки природної мови та алгоритм штучного інтелекту, щоб розуміти запити користувачів і генерувати точні та інформативні відповіді.

YouChat доступний безкоштовно на платформах Android та iOS і може використовуватися для відповідей на загальні запитання та надання корисної інформації.

Наразі Youchat доступний для використання безкоштовно. Це чудовий інструмент для студентів, щоб отримати допомогу в навчанні без додаткових витрат.

Нагадаємо, ми писали, що компанія Runway разом із групою дослідників з Університету Карнегі-Меллона створила алгоритм, за допомогою якого можна "озвучувати" відеоролики, які були записані без звуку.

Раніше ми писали, що таке ChatGPT, у чому його особливість, як він працює та як зареєструватися й почати роботу з чатботом.