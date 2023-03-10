Чем заменить ChatGPT — ТОП три лучшие альтернативы

Превосходят ChatGPT: ТОП три лучшие нейросети для генерирования текста и изображений
ChatGPT от OpenAI стал настоящей сенсацией всего за один день. Всего за неделю чатбот использовали более 1 миллиона человек. Однако мало кто знает, что это не единственная языковая модель, есть и другие более продвинутые альтернативы.
Предлагаем ознакомиться с тремя программами, имеющими преимущества над ChatGPT.
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Почему стоит рассматривать альтернативу ChatGPT
Одним из ключевых преимуществ рассмотрения альтернативы ChatGPT является то, что они часто предлагают более широкий спектр функций, что делает их более приспособленными к разным случаям использования.
В чем основные минусы ChatGPT:
- чатбот возлагается на заранее подготовленные данные, он не может обрабатывать информацию в реальном времени. Проще говоря, ChatGPT прочитал старую книгу и может давать ответы только на основе информации из этой книги;
- вы не можете сгенерировать уникальное изображение, которое дополнит вашу статью на ChatGPT;
- при нулевой интеграции единственным способом использования ChatGPT является переключение нескольких вкладок и копирование. Это может занять много времени и ограничить функциональность ChatGPT по сравнению с его альтернативами.
Какие хорошие альтернативы ChatGPT
Chatsonic
Данный чатбот базируется на той же технологии, что и в ChatGPT, поэтому имеет подобные функции. Однако как отмечают эксперты, у него есть ряд преимуществ:
- база данных Chatsonic значительно шире, в частности, есть информация за 2022 год;
- Chatsonic умеет распознавать аудиосообщение;
- способен на голосовые ответы, что делает его похожим на Siri и Google Assistant;
- ChatSonic позволяет создавать свои изображения с искусственным интеллектом одним нажатием кнопки;
- расширение Chatsonic для Chrome изменяет правила игры. Оно станет вашим помощником во всем, так же как Grammarly является вашим помощником по грамматике;
- Chatsonic имеет режим персонажей. Он позволяет вам выбрать персону, с которой вы хотите взаимодействовать, что позволяет адаптировать ваш опыт общения с искусственным интеллектом к вашим конкретным потребностям. Благодаря 16 разным персонажам на выбор, включая интервьюера, личного тренера, стоматолога и т.д., ChatSonic может адаптироваться к разным сценариям.
GPT-3 Playground
Еще до того, как ChatGPT стал популярен, существовала GPT-3 Playground — платформа на основе искусственного интеллекта OpenAI GPT-3. Однако никакой популярности он не приобрел. Отчасти это связано с его не совсем броским интерфейсом и отсутствием рекламы, нацеленной на потребителя.
Однако GPT-3 — это гораздо более мощная модель искусственного интеллекта. Эксперты называют данную нейросеть ChatGPT для продвинутых. Он имеет больше настроек, его ответы менее цензурированы, а значит, он может затронуть больше деликатных тем.
YouChat
Этот чат работает на модели искусственного интеллекта OpenAI GPT-3.5. У него более красивый интерфейс, чем у ChatGPT. Также он подключен к поисковику You.com, что позволяет его использовать в качестве полноценного поисковика.
Он использует технологию обработки природного языка и алгоритм искусственного интеллекта, чтобы понимать запросы пользователей и генерировать точные и информативные ответы.
YouChat доступен бесплатно на платформах Android и iOS и может использоваться для ответов на общие вопросы и предоставление полезной информации.
Теперь Youchat доступен для использования бесплатно. Это отличный инструмент для студентов, чтобы получить помощь в обучении без дополнительных затрат.
Напомним, мы писали, что компания Runway вместе с группой исследователей из Университета Карнеги-Меллона создала алгоритм с помощью которого можно "озвучивать" видеоролики, которые были записаны без звука.
Ранее мы писали, что такое ChatGPT, в чем его особенность, как он работает и как зарегистрироваться и начать работу с чатом.