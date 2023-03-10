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Превосходят ChatGPT: ТОП три лучшие нейросети для генерирования текста и изображений

10 марта 2023 15:35
7e387fdb-e3ac-4ab0-e130-58a9460b1f00 - Максим Самойленко
Максим Самойленко
Консультант
Чем заменить ChatGPT — ТОП три лучшие альтернативы
Существует несколько аналогов данного чат-бота, которые не так известны, но имеют ряд преимуществ
7e387fdb-e3ac-4ab0-e130-58a9460b1f00 - Максим Самойленко
Максим Самойленко
Консультант

ChatGPT от OpenAI стал настоящей сенсацией всего за один день. Всего за неделю чатбот использовали более 1 миллиона человек. Однако мало кто знает, что это не единственная языковая модель, есть и другие более продвинутые альтернативы.

Предлагаем ознакомиться с тремя программами, имеющими преимущества над ChatGPT.

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Почему стоит рассматривать альтернативу ChatGPT

Одним из ключевых преимуществ рассмотрения альтернативы ChatGPT является то, что они часто предлагают более широкий спектр функций, что делает их более приспособленными к разным случаям использования.

В чем основные минусы ChatGPT:

  • чатбот возлагается на заранее подготовленные данные, он не может обрабатывать информацию в реальном времени. Проще говоря, ChatGPT прочитал старую книгу и может давать ответы только на основе информации из этой книги;
  • вы не можете сгенерировать уникальное изображение, которое дополнит вашу статью на ChatGPT;
  • при нулевой интеграции единственным способом использования ChatGPT является переключение нескольких вкладок и копирование. Это может занять много времени и ограничить функциональность ChatGPT по сравнению с его альтернативами.

Какие хорошие альтернативы ChatGPT

Какие хорошие альтернативы ChatGPT

Chatsonic

Данный чатбот базируется на той же технологии, что и в ChatGPT, поэтому имеет подобные функции. Однако как отмечают эксперты, у него есть ряд преимуществ:

  • база данных Chatsonic значительно шире, в частности, есть информация за 2022 год;
  • Chatsonic умеет распознавать аудиосообщение;
  • способен на голосовые ответы, что делает его похожим на Siri и Google Assistant;
  • ChatSonic позволяет создавать свои изображения с искусственным интеллектом одним нажатием кнопки;
  • расширение Chatsonic для Chrome изменяет правила игры. Оно станет вашим помощником во всем, так же как Grammarly является вашим помощником по грамматике;
  • Chatsonic имеет режим персонажей. Он позволяет вам выбрать персону, с которой вы хотите взаимодействовать, что позволяет адаптировать ваш опыт общения с искусственным интеллектом к вашим конкретным потребностям. Благодаря 16 разным персонажам на выбор, включая интервьюера, личного тренера, стоматолога и т.д., ChatSonic может адаптироваться к разным сценариям.

Лучшая альтернатива ChatGPT — Chatsonic

GPT-3 Playground

Еще до того, как ChatGPT стал популярен, существовала GPT-3 Playground — платформа на основе искусственного интеллекта OpenAI GPT-3. Однако никакой популярности он не приобрел. Отчасти это связано с его не совсем броским интерфейсом и отсутствием рекламы, нацеленной на потребителя.

Однако GPT-3 — это гораздо более мощная модель искусственного интеллекта. Эксперты называют данную нейросеть ChatGPT для продвинутых. Он имеет больше настроек, его ответы менее цензурированы, а значит, он может затронуть больше деликатных тем.

Лучшая альтернатива ChatGPT — GPT-3 Playground

YouChat

Этот чат работает на модели искусственного интеллекта OpenAI GPT-3.5. У него более красивый интерфейс, чем у ChatGPT. Также он подключен к поисковику You.com, что позволяет его использовать в качестве полноценного поисковика.

Он использует технологию обработки природного языка и алгоритм искусственного интеллекта, чтобы понимать запросы пользователей и генерировать точные и информативные ответы.

YouChat доступен бесплатно на платформах Android и iOS и может использоваться для ответов на общие вопросы и предоставление полезной информации.

Теперь Youchat доступен для использования бесплатно. Это отличный инструмент для студентов, чтобы получить помощь в обучении без дополнительных затрат.

Лучшая альтернатива ChatGPT — YouChat

Напомним, мы писали, что компания Runway вместе с группой исследователей из Университета Карнеги-Меллона создала алгоритм с помощью которого можно "озвучивать" видеоролики, которые были записаны без звука.

Ранее мы писали, что такое ChatGPT, в чем его особенность, как он работает и как зарегистрироваться и начать работу с чатом.

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