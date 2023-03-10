Чем заменить ChatGPT — ТОП три лучшие альтернативы

Существует несколько аналогов данного чат-бота, которые не так известны, но имеют ряд преимуществ

ChatGPT от OpenAI стал настоящей сенсацией всего за один день. Всего за неделю чатбот использовали более 1 миллиона человек. Однако мало кто знает, что это не единственная языковая модель, есть и другие более продвинутые альтернативы.

Предлагаем ознакомиться с тремя программами, имеющими преимущества над ChatGPT.

Почему стоит рассматривать альтернативу ChatGPT

Одним из ключевых преимуществ рассмотрения альтернативы ChatGPT является то, что они часто предлагают более широкий спектр функций, что делает их более приспособленными к разным случаям использования.



В чем основные минусы ChatGPT:

чатбот возлагается на заранее подготовленные данные, он не может обрабатывать информацию в реальном времени. Проще говоря, ChatGPT прочитал старую книгу и может давать ответы только на основе информации из этой книги;

вы не можете сгенерировать уникальное изображение, которое дополнит вашу статью на ChatGPT;

при нулевой интеграции единственным способом использования ChatGPT является переключение нескольких вкладок и копирование. Это может занять много времени и ограничить функциональность ChatGPT по сравнению с его альтернативами.

Какие хорошие альтернативы ChatGPT

Chatsonic

Данный чатбот базируется на той же технологии, что и в ChatGPT, поэтому имеет подобные функции. Однако как отмечают эксперты, у него есть ряд преимуществ:

база данных Chatsonic значительно шире, в частности, есть информация за 2022 год;

Chatsonic умеет распознавать аудиосообщение;

способен на голосовые ответы, что делает его похожим на Siri и Google Assistant;

ChatSonic позволяет создавать свои изображения с искусственным интеллектом одним нажатием кнопки;

расширение Chatsonic для Chrome изменяет правила игры. Оно станет вашим помощником во всем, так же как Grammarly является вашим помощником по грамматике;

Chatsonic имеет режим персонажей. Он позволяет вам выбрать персону, с которой вы хотите взаимодействовать, что позволяет адаптировать ваш опыт общения с искусственным интеллектом к вашим конкретным потребностям. Благодаря 16 разным персонажам на выбор, включая интервьюера, личного тренера, стоматолога и т.д., ChatSonic может адаптироваться к разным сценариям.

GPT-3 Playground

Еще до того, как ChatGPT стал популярен, существовала GPT-3 Playground — платформа на основе искусственного интеллекта OpenAI GPT-3. Однако никакой популярности он не приобрел. Отчасти это связано с его не совсем броским интерфейсом и отсутствием рекламы, нацеленной на потребителя.

Однако GPT-3 — это гораздо более мощная модель искусственного интеллекта. Эксперты называют данную нейросеть ChatGPT для продвинутых. Он имеет больше настроек, его ответы менее цензурированы, а значит, он может затронуть больше деликатных тем.

YouChat

Этот чат работает на модели искусственного интеллекта OpenAI GPT-3.5. У него более красивый интерфейс, чем у ChatGPT. Также он подключен к поисковику You.com, что позволяет его использовать в качестве полноценного поисковика.

Он использует технологию обработки природного языка и алгоритм искусственного интеллекта, чтобы понимать запросы пользователей и генерировать точные и информативные ответы.

YouChat доступен бесплатно на платформах Android и iOS и может использоваться для ответов на общие вопросы и предоставление полезной информации.

Теперь Youchat доступен для использования бесплатно. Это отличный инструмент для студентов, чтобы получить помощь в обучении без дополнительных затрат.

Напомним, мы писали, что компания Runway вместе с группой исследователей из Университета Карнеги-Меллона создала алгоритм с помощью которого можно "озвучивать" видеоролики, которые были записаны без звука.

Ранее мы писали, что такое ChatGPT, в чем его особенность, как он работает и как зарегистрироваться и начать работу с чатом.