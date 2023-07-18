Понад 10 років електронні листи військових США помилково надсилалися до Малі

Людина працює за комп'ютером. Фото: Pexels

Мільйони електронних листів американських військових понад 10 років помилково надсилалися до Малі, яка є союзником Росії. Це сталося через те, що люди часто помилково вводили домен .ML — ідентифікатор країни для Малі, а не військовий — .MIL.

Про це повідомляє The Verge.

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Голландський підприємець Йоханнес Зуурбір, найнятий для управління доменом Малі, розповів, що така ситуація спостерігається вже понад 10 років. Він намагався повідомити про помилку уряд США. Коли підприємець почав помічати запити на неіснуючі домени, такі як Army.ML і NAvy.ML, він налаштував систему виявлення цих неправильно спрямованих електронних листів. Вона припинила збирати повідомленні.

З січня Зуурбір перехопив 117 тис. електронних листів американських військових. Деякі з них містять конфіденційну інформацію. Financial Times повідомляє, що у багатьох листах йдеться про списки персоналу на військових базах США, світлини баз, звіти про військово-морські інспекції, списки екіпажів кораблів, податкові звіти та багато іншого. Деякі листи були відправлені військовими, туристичними агентами, які працюють з армією США, американською розвідкою та іншими.

Проблема полягає в тому, що 10-річний контракт підприємця з Малі спливає вже зовсім скоро. Після цього влада країни зможе отримати доступ до електронної пошти та побачити всі помилкові листи.

Представник Міноборони США каже, що влада знає про цю проблему. За його словами, електронні листи, які надіслані з домену .mil до Малі, блокуються. Відправник отримує повідомлення про необхідність перевірити адресу пошти. Він також визнав, що урядові агентства або підрядники можуть й надалі помилково надсилати такі листи.

Нагадаємо, невідомий розробник створив свій аналог штучного інтелекту ChatGPT — WormGPT, призначений для допомоги хакерам у створенні шкідливих програм і проведенні фішингових атак. Доступ до чат-бота можливий через оформлення підписки.

Також ми писали, що китайські хакери зламали низку облікових записів електронної пошти, які пов'язані із державними установами Західної Європи. Такі дії вони проводили для шпигунства.