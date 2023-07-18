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Более 10 лет электронные письма военных США ошибочно отправлялись в Мали

18 июля 2023 13:30
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Более 10 лет электронные письма военных США ошибочно отправлялись в Мали
Человек работает за компьютером. Фото: Pexels
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Миллионы электронных писем американских военных более 10 лет ошибочно отправлялись в Мали, которая является союзником России. Это произошло из-за того, что люди часто ошибочно вводили домен .ML — идентификатор страны для Мали, а не военный — .MIL.

Об этом сообщает The Verge.

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Голландский предприниматель Йоханнес Зуурбир, нанятый для управления доменом Мали, рассказал, что такая ситуация наблюдается уже более 10 лет. Он пытался сообщить об ошибке правительству США. Когда предприниматель начал замечать запросы на несуществующие домены, такие как Army.ML и NAvy.ML, он настроил систему обнаружения этих неправильно направленных электронных писем. Она перестала собирать сообщения.

С января Зуурбир перехватил 117 тыс. электронных писем американских военных. Некоторые из них содержат конфиденциальную информацию. Financial Times сообщает, что во многих письмах речь идет о списках персонала на военных базах США, фотографиях баз, отчетах о военно-морских инспекциях, списках экипажей кораблей, налоговых отчетах и многом другом. Некоторые письма были отправлены военными, туристическими агентами, работающими с армией США, американской разведкой и другими.

Проблема заключается в том, что 10-летний контракт предпринимателя с Мали истекает уже совсем скоро. После этого власти страны смогут получить доступ к электронной почте и увидеть все ошибочные письма.

Представитель Минобороны США говорит, что власти знают об этой проблеме. По его словам, электронные письма, отправленные из домена .mil в Мали, блокируются. Отправитель получает уведомление о необходимости проверить адрес почты. Он также признал, что правительственные агентства или подрядчики могут и в дальнейшем ошибочно отправлять такие письма.

Напомним, неизвестный разработчик создал свой аналог искусственного интеллекта ChatGPT — WormGPT, предназначенный для помощи хакерам в создании вредоносных программ и проведении фишинговых атак. Доступ к чату возможен через оформление подписки.

Также мы писали, что китайские хакеры сломали ряд аккаунтов электронной почты, связанных с государственными учреждениями Западной Европы. Такие действия они предпринимали для шпионажа.

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