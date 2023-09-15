Продажі iPhone 15 в Україні: за новенький телефон доведеться заплатити шалені гроші

Курівник компанії Apple Тім Кук. Фото: iphones.ru/

Українські ритейлори впевнені, що у 2023-му попит на преміальні смартфони в Україні повернеться на довоєнні показники. Техніка Apple робила касу продавцям гаджетів, особливо після осінніх презентацій нових моделей. Але відкритим лишається питання, коли очікувати старт продажів та які будуть ціни на iPhone 15.

Аналіз ситуації провадило видання Forbes Ukraine.

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Ціни на iPhone 15

"Не забувайте, що новий iPhone –— це половина "Мавіка", — пише заступник голови Мінсоцполітики Костянтин Кошеленко у своєму Facebook про новий iPhone 15. Велика війна змінила пріоритети українців, але, схоже, на продукцію Apple цей тренд більше не поширюється.

"Багато людей пристосувалися до нових умов, пов’язаних з війною, та повернулися до звичних умов споживання", – каже CEO "Цитрусу" Вадим Лисюк. Динаміка попиту на преміальні смартфони порівняно з 2022 роком збільшилася на 12%, каже менеджер відділу "Смартфони, аксесуари та аудіо" мережі "Алло" Євген Валєр.

За неповний 2023 рік мережа продала майже стільки ж iPhone, що й роком раніше.

Скільки може коштувати iPhone 15 в Україні

Новий смартфон Apple має не надто багато відмінностей від iPhone 14. Головна модифікація — зарядний порт європейського зразка. На відміну від попередників з Lightning, iPhone 15 має USB Type-C. Причина змін –— відповідний закон Європарламенту, що зобов’язує виробників техніки перейти на єдиний тип зарядних пристроїв із 2024-го.

Ціни на iPhone 15 в США майже не змінилися — від $799 та від $899 на iPhone 15 Plus. Нові iPhone Pro та Pro Max коштуватимуть від $999. Офіційних цін для України поки що немає.

"Очікуємо їх на рівні або дещо дорожче, ніж поточна лінійка iPhone 14", — каже керівник напряму "Електроніка" Rozetka Олександр Гайворонський.

За iPhone 15 в Україні доведеться заплатити від 45 000 грн за стандартну модель до 68 000 грн за iPhone 15 Pro Max, прогнозує маркетинг-директор "Фокстроту" Олег Нікольський.

Передзамовлення iPhone 15

Передзамовлення у США відкривається 15 вересня, продажі – з 22 вересня.

"Можемо спрогнозувати старт продажів в Україні приблизно на третій-четвертий тиждень після презентації", — спирається на досвід попередніх років Нікольський.

Менші гравці оперативніші й охочіше озвучують ціни. Наприклад, мережа Yabluka пропонує новий iPhone 15 на 128 GB майже за 43 000 грн, Estore — за 40 000 грн. В Icoola.ua наразі для передзамовлення доступний лише iPhone 15 Pro вартістю до 81 000 грн.

Раінше ми повідомляли, різниця в цінах на новий флагман Apple iPhone 15 Pro між різними регіонами світу досягають розмірів провалля. Якщо в деяких штатах США вартість телефона не змінилася у порівнянні з минулорічним iPhone 14 Pro, то в Туреччині вона виросла на понад 60%.

За даними МЕТА, в України гаджет коштуватиме від 40600 гривень. Розмір середньої зарплати в Україні у 2023 році складає 16012 гривень. Отже, середньостатистичному українцю доведеться працювати лише на iPhone, попри голод та спрагу, понад 53 дні.