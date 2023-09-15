Продажи iPhone 15 в Украине: за новенький телефон придется заплатить сумасшедшие деньги

Смартфоны компании Apple. Фото: Focus

Украинские ритейлеры уверены, что в 2023 году спрос на премиальные смартфоны в Украине вернется на довоенные показатели. Техника Apple делала кассу продавцам гаджетов, особенно после осенних презентаций новых моделей. Но открытым остается вопрос, когда ожидать старт продаж и какие будут цены на iPhone 15.

Анализ ситуации проводило издание Forbes Ukraine.

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Цены на iPhone 15

"Не забывайте, что новый iPhone - это половина "Мавика", — пишет заместитель главы Минсоцполитики Константин Кошеленко в своем Facebook о новом iPhone 15. Великая война сменила приоритеты украинцев, но, похоже, на продукцию Apple этот тренд больше не распространяется.

"Многие люди приспособились к новым условиям, связанным с войной, и вернулись к привычным условиям потребления", — говорит CEO "Цитрусу" Вадим Лысюк. Динамика спроса на премиальные смартфоны по сравнению с 2022 годом увеличилась на 12%, говорит менеджер отдела "Смартфоны, аксессуары и аудио" сети "Алло" Евгений Валлер.

За неполный 2023 год сеть продала почти столько же iPhone, что год назад.

Сколько может стоить iPhone 15 в Украине

Новый смартфон Apple имеет не слишком много отличий от iPhone 14. Главная модификация – зарядный порт европейского образца. В отличие от предшественников из Lightning, iPhone 15 имеет USB Type-C. Причина изменений — соответствующий закон Европарламента, обязывающий производителей техники перейти на единый тип зарядных устройств с 2024-го.

Цены на iPhone 15 в США почти не изменились — от $799 и от $899 на iPhone 15 Plus. Новые iPhone Pro и Pro Max будут стоить от $999. Официальных цен для Украины пока нет.

"Ожидаем их на уровне или несколько дороже текущей линейки iPhone 14", — говорит руководитель направления "Электроника" Rozetka Александр Гайворонский.

За iPhone 15 в Украине придется заплатить от 45 000 грн. за стандартную модель до 68 000 грн. за iPhone 15 Pro Max, прогнозирует маркетинг-директор "Фокстрота" Олег Никольский.

Предзаказ iPhone 15

Предзаказ в США открывается 15 сентября, продажи — с 22 сентября.

"Можем спрогнозировать старт продаж в Украине примерно на третью-четвертую неделю после презентации", — опирается на опыт предыдущих лет Никольский.

Меньшие игроки оперативнее и охотнее озвучивают цены. К примеру, сеть Yabluka предлагает новый iPhone 15 на 128 GB почти за 43 000 грн, Estore — за 40 000 грн. В Icoola.ua для предзаказа доступен только iPhone 15 Pro стоимостью до 81 000 грн.

Ранее мы сообщали, разница в ценах на новый флагман Apple iPhone 15 Pro между разными регионами мира достигают размеров пропасти. Если в некоторых штатах США стоимость телефона не изменилась по сравнению с прошлогодним iPhone 14 Pro, то в Турции она выросла более чем на 60%.

По данным МЕТА, у Украины гаджет будет стоить от 40600 гривен. Размер средней зарплаты в Украине в 2023 году составляет 16 012 гривен. Следовательно, среднестатистическому украинцу придется работать только на iPhone, несмотря на голод и жажду, более 53 дней.