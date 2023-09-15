Цены на iPhone 15 Pro: где в мире они самые низкие, а где самые высокие

Стоимость флагмана iPhone 15 Pro сильно отличается от страны к стране. Фото: apple.com

Разница в ценах на новый флагман Apple iPhone 15 Pro между разными регионами мира достигают размеров пропасти. Если в некоторых штатах США стоимость телефона не изменилась по сравнению с прошлогодним iPhone 14 Pro, то в Турции она выросла более чем на 60%.

Сравнение цен на всех региональных версиях Apple сделал сайт Nukeni.

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Самая дешевая базовая модель флагмана 15 Pro в США стоит 999 долларов. Приемлемы цены в Японии (1080 долл.), Гонконге и Китае (1099 долл.). Заоблачны цены в Индии (1623 долл.), Бразилии (1909 долл.) и Турции (2409 долл.).

США и Канада представлены дважды для разных штатов стран. 1 — цена с наименьшей налоговой нагрузкой, 2 — с наибольшей. Инфографика: nukeni.com

Сколько нужно работать, чтобы купить iPhone 15 Pro

По данным МЕТА, в Украине гаджет будет стоить от 40600 гривен. Размер средней зарплаты в Украине в 2023 году составляет 16 012 гривен. Следовательно, среднестатистическому украинцу придется работать только на iPhone, не обращая внимания на голод и жажду, более 53 дней.

По подсчетам сервиса Picodi, меньше всего на iPhone 15 Pro будут работать швейцарцы (4,2 дня), американцы (5,3) и австралийцы (6,3). Долго ждать и работать придется филиппинцам (79,5). А рекорд побила Турция, где людям придется только ради гаджета пробыть на работе более четырех месяцев (123,7).

Ранее мы писали, что iPhone 15 с разъемом USB-C хотят более 40% владельцев Android. Также сообщалось, сколько придется выложить за новинки Apple — iPhone 15 и Watch Series 9.