Энтузиаст создал гибрид Google и ChatGPT — что это и как работает

Программой можно воспользоваться с любого устройства и она бесплатна

ChatGPT поразил многих людей умением быстро отвечать на вопросы и генерировать большие тексты. Однако эта программа далеко не идеальна и, несмотря на свою популярность, во многом уступает поисковику Google.

Один из программистов любителей по имени Аарон Зенг решил по своему опыту проверить, а что получится, если Google и ChatGPT объединить. В результате получился интересный поисковик с подсказками, получивший название GPTGO.AI.

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Что такое GPTGO и как он работает

GPTGO представляет собой расширение в Chrome также есть отдельный сайт, где можно попробовать поисковик в действии.

"Я создал это расширение Chrome, поскольку меня раздражало постоянное переключение между вкладками для использования ChatGPT. Я знал, что должно быть лучшее решение, поэтому я его создал!", — написал Зенг.

Само расширение в Chrome имеет следующие преимущества:

поиск можно производить быстро, выделяя курсором текст на ChatGPT, и ответ будет отображаться как уведомление на вашем экране;

не нужно взаимодействовать с пользовательским интерфейсом ChatGPT;

маленькое и легкое всплывающее окно для создания пользовательских запросов и чтения ответов.

нет необходимости копировать/вставлять любой текст, который вы выделите курсором, он автоматически появится во всплывающем окне.

По его словам, результаты возвращаются вместо обычного поиска в режиме реального времени, сочетаясь с ответами ChatGPT, что делает их более четкими и точными.

Вы просто ищете, как обычно, GPTGO вернет оба результата, а также поможет значительно повысить эффективность поиска информации.

При этом для работы с GPTGO не требуется аккаунт СhatGPT. Программа будет полностью бесплатной.

Как пользоваться GPTGO

GPTGO можно использовать на любом устройстве: iPhone/iPad, Android, ПК, планшете. Для этого понадобится только браузер и подключение к Интернету.

Чтобы это сделать, вы можете выполнить следующие действия:

посетите вебсайт GPTGO.Ai;

введите вопрос или ключевое слово для поиска;

прочтите результаты и общайтесь с бесплатным ChatGPT.

Можно также сохранить все результаты поиска.

Ранее мы сообщали, что Google начал публичный выпуск своего чат-бата с искусственным интеллектом под названием Bard. Компания ищет пользователей и отзывы, чтобы завоевать позиции на Microsoft Corp в стремительной гонке технологий искусственного интеллекта.

Напомним, мы писали, как создать презентацию с помощью ChatGPT. Чат-бот может также дать рекомендации, как предотвратить ключевые ошибки.

А также как использовать искусственный интеллект, чтобы выучить иностранный язык. Чат-бот может стать незаменимым ассистентом.