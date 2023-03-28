Як створити презентацію за допомогою ChatGPT — проста інструкція

Chat GPT може також надати рекомендації, як запобігти ключовим помилкам

У сучасному світі неможливо уявити навчання або демонстрацію без використання презентацій. Їх використовують дизайнери та педагоги, маркетологи, інженери, економісти й школярі зі студентами. Важливість презентацій підкреслюють навіть дослідження, адже людина зазвичай засвоює приблизно 10-70% матеріалу на слух, 20-72% з того, що побачила і 65-85% при використанні обох органів відчуття.

Наразі незамінним інструментом для створення презентації можна назвати ChatGPT. Розповідаємо прості лайфхаки, як зробити це правильно за допомогою штучного інтелекту.

Як отримати готову презентацію від ChatGPT

Це один з найпростіших способів. Вам необхідно буде зайти до чатботу й попросити його написати "VBA код презентації". Важливо також у запиті вказати й кількість слайдів.

ChatGPT має видати приблизно таку інформацію:

Далі слідуємо такій простій інструкції:

копіюємо відповідь нейромережі;

заходимо в PowerPoint і тиснемо Alt+F11;

вибираємо "Вставити" — "Модуль";

тиснемо "Виконати" і отримуємо свою презентацію.

Як використати ChatGPT для створення власної презентації

Якщо ви визначилися з темою своєї презентації, наступним кроком буде правильно сформулювати задачу для нейромережі та попросити її скласти план слайдів.

Ми склали наступний запит в ChatGPT: Склади план презентації на 10 слайдів на тему "Вегетаріанство – користь чи шкода?".

Чат-бот сформував наступну схему, про що має бути презентація.

Як можна побачити, чат-бот детально розписав план презентації й навіть дав пораду. У запиті ви можете скорегувати, яким ви бачите план: розширений, короткий, точний тощо. Шукайте свої креативні способи використання ChatGPT для створення нових ідей.

Як ChatGPT може допомогти уникнути помилок під час створення презентації

ChatGPT може надати вам рекомендації того, як запобігти ключовим помилкам під час створення презентації. Обов'язково запитайте його про це, щоб отримати найкращий результат.

Перевагою мови GPT є розробка точних рекомендацій на основі продемонстрованого контексту.

Ось що чатбот відповів нам:

Раніше ми розповідали, як ChatGPT може полегшити ваше життя. Чатбот може стати корисним інструментом як для роботи та навчання, так і в повсякденному житті.

Нагадаємо, ми писали, що вміє нова версія нейромережі GPT-4, чим вона краща за попередню, для кого вона доступна та як її протестувати.

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