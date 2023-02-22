Мінцифри відреагувало на вихід російської гри Atomic Heart, яка доступна в Україні

Фрагмент з відеогри Atomic Heart

Російська компанія Mundfish випустила відеогру Atomic Heart. Сюжет відбувається в альтернативному СРСР, в якому гравцям пропагандують комунізм та КДБ.

На це відреагували в міністерстві цифрової трансформації, пише видання dev.ua.

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Російська гра опинилася на другому місці у світовому рейтингу Steam. Вона обігнала іншу новинку про всесвіт Гаррі Поттера, Hogwarts Legacy.

Міністерство цифрової трансформації України має намір звернутися з листом до компаній Sony, Microsoft та Valve з закликом заборонити продаж цифрових версій гри на території України.

"Так само ми закликаємо обмежити розповсюдження цієї гри в інших країнах через її токсичність, потенційний збір інформації даних користувачів і можливість передачі їх третім особам у росії, а також потенційне використання грошей, залучених з купівель гри, на ведення війни проти України", — сказав заступник міністра цифрової трансформації Олександр Борняков.

Він наголосив, що згідно з даними ЗМІ, розробка гри відбувалася на гроші, які мають походження з російських підприємств і банків, що потрапили під санкції.

У соцмережах також обурені тим, що російська гра доступна для продажу на території України. Ба більше — розробники Atomic Heart додали й український інтерфейс.

"Українець, що купує Atomic Heart — або свідомий зрадник, або ідіот. Словами одної пані, вирішуйте в якій системі координат знаходитесь особисто ви", — написав один з користувачів Twitter.

Нагадаємо, раніше ми писали, що путіністи хочуть заборонити нову відеогру про Гаррі Поттера через пропаганду ЛГБТ.