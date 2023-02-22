Минцифры отреагировало на выход российской игры Atomic Heart, доступной в Украине

Фрагмент видеоигры Atomic Heart

Российская компания Mundfish выпустила видеоигру Atomic Heart. Сюжет происходит в альтернативном СССР, в котором игрокам пропагандируют коммунизм и КГБ.

На это отреагировали в министерстве цифровой трансформации, пишет издание dev.ua.

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Российская игра оказалась на втором месте в мировом рейтинге Steam. Она обогнала другую новинку о вселенной Гарри Поттера, Hogwarts Legacy.

Министерство цифровой трансформации Украины намерено обратиться с письмом в компании Sony, Microsoft и Valve с призывом запретить продажу цифровых версий игры на территории Украины.

"Так же мы призываем ограничить распространение этой игры в других странах из-за ее токсичности, потенциального сбора информации данных пользователей и возможности передачи их третьим лицам в россии, а также потенциального использования денег, привлеченных из покупок игры, на ведение войны против Украины", — сказал замминистра цифровой трансформации Александр Борняков.

Он отметил, что согласно данным СМИ, разработка игры происходила на деньги, имеющие происхождение из российских предприятий, попавших под санкции банков.

В соцсетях возмущены тем, что российская игра доступна для продажи на территории Украины. Более того, разработчики Atomic Heart добавили и украинский интерфейс.

"Украинец, покупающий Atomic Heart — либо сознательный предатель, либо идиот. Словами одной дамы, решайте в какой системе координат находитесь лично вы", — написал один из пользователей Twitter.

Напомним, ранее мы писали, что путинисты хотят запретить новую видеоигру о Гарри Поттере из-за пропаганды ЛГБТ.