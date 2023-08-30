Ринок праці та зарплати в IT-сфері під час великої війни: результати опитування

Робота IT-спеціаліста. Ілюстративне фото: pixabay

З десяти тисяч IT-спеціалістів з усіх областей України, які пройшли опитування, 84% з них задоволені своєю заробітною платою. Такі результати показали з дослідження DOU.

Про це повідомляє SPEKA.

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Зображення: DOU

Вік спеціалістів

За інформацією дослідження, в цю сферу йде переважно молоде покоління. 57% спеціалістів почали працювати за цією професією п’ять чи менше років тому.

Робота айтівців

"Айтівцям подобається робити те, що їм цікаво: 11% з них мають свої пет-проєкти, якими займаються у вільний час. Найбільше таких проєктів мають геймдизайнери (21%), СТО/Director of Engineering (20%), розробники (17%), фахівці з Data Science/AI/ML (14%)", — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що українська IT-сфера має високу конкуренцію та мобільність кадрів. 47% фахівців за час своєї діяльності вже мали змогу попрацювати в трьох різних компаніях або навіть більше. За середніми показниками, в одній компанії вони можуть працювати приблизно два роки.

"Основними сферами, в яких працюють українські айтівці, залишаються е-commerce (19%) та фінтех (14%). Поступово зростає частка проєктів у сфері Medtech (9% проти 5% 2020 року)", — пояснюють у матеріалі.

Зображення: DOU

Віддалена робота

Щодо місця праці, то 85% айтівців в середньому працюють віддалено. Зараз дистанційна робота стала звичним чинником, проте до 2019 року 80% фахівців мусили ходити в офіси.

Фінансове становище

"Фiнансове становище айтiвцiв дещо погiршилося через вiйну: цього року 66% фахiвцiв заробляють бiльше, нiж витрачають, проти 71% рiк тому. Ще 27% витрачають весь дохiд i лише 7% витрачають бiльше, нiж заробили", — підсумували у повідомленні.

Зображення: DOU

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