Рынок труда и зарплаты в IT-сфере во время войны: результаты опроса

Работа IT-специалиста. Иллюстративное фото: pixabay

Из десяти тысяч IT-специалистов из всех областей Украины, прошедших опрос, 84% из них удовлетворены своей заработной платой. Такие результаты показали из исследования DOU.

Об этом сообщает SPEKA.

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В среднем доход украинского айтишника составляет три тысячи долларов в месяц.

Изображение: DOU

Возраст специалистов

По информации исследования, в эту сферу идет преимущественно молодое поколение. 57% специалистов начали работать в этой профессии пять или менее лет назад.

Работа айтишников

"Айтишникам нравится делать то, что им интересно: 11% из них имеют свои пет-проекты, которыми занимаются в свободное время. Больше всего таких проектов имеют геймдизайнеры (21%), СТО/Director of Engineering (20%), разработчики (17%), специалисты по Data Science /AI/ML (14%)", — говорится в сообщении.

Отмечается, что украинская IT-сфера обладает высокой конкуренцией и мобильностью кадров. 47% специалистов за время своей деятельности уже имели возможность поработать в трех разных компаниях или даже больше. По средним показателям, в одной компании они могут работать примерно два года.

"Основными сферами, в которых работают украинские айтишники, остаются е-commerce (19%) и финтех (14%). Постепенно растет доля проектов в сфере Medtech (9% против 5% в 2020 году)", — объясняют в материале.

Изображение: DOU

Удаленная работа

Что касается места работы, то 85% айтишников в среднем работают удаленно. Сейчас дистанционная работа стала привычным фактором, однако к 2019 году 80% специалистов должны были ходить в офисы.

Финансовое положение

"Финансовое положение айтишников несколько ухудшилось из-за войны: в этом году 66% специалистов зарабатывают больше, чем тратят, против 71% год назад. Еще 27% тратят весь доход и только 7% тратят больше, чем заработали", — подытожили в сообщении.

Изображение: DOU

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