Росіяни масово поширюють пропаганду через Minecraft та інші ігри, — NYT
Пропаганда РФ дібралася навіть до всесвітньо-відомих відеоігор, а саме Minecraft, Roblox та до російської версії World of Tanks. Тепер завдяки новим майданчикам вони проводять інформаційну війну проти України.
Про це пише видання The New York Times.
Битва за Соледар
До прикладу, гра Minecraft, власником якої є Microsoft, тепер має відтворення битви за українське місто Соледар, яке створили росіяни. Відео гри було також опубліковано в соцмережі "ВКонтакте".
Парад танків
Крім того, російська версія Minecraft має парад танків СРСР, який відбувся в Москві у 1945 році. Своєю чергою на платформі Roblox вже було розроблено парад військ МВС РФ з нагоди Дня Росії.
Хто за цим стоїть
За інформацією видання, на деяких матеріалах можна помітити думку звичайних громадян РФ, проте є багато прикладів, які показують причетність Кремля до створення тієї чи іншої пропаганди.
"Ігри та сайти Discord і Steam стають онлайн-платформами для агітаційної машини РФ, які поширюють серед молодшої аудиторії потік пропаганди, який Кремль використав для виправдання агресії проти України", — додали у повідомленні.
Які ще ігри використовують для пропаганди
Дослідниками Molfar було виявлено 10 випадків використання пропаганди РФ, а саме в:
- Minecraft,
- Roblox,
- російських версіях World of Tanks і World of Warships,
- Fly Corp,
- Armored Warfare,
- War Thunder.
Переважно у цих іграх прославляли перемогу СРСР над нацистською Німеччиною. Також декілька матеріалів були пов'язані з політичними партіями або держустановами Росії.
Нагадаємо, раніше українські хакери "привітали" російських моряків з Днем ВМС РФ. Вони зробили особливе "привітання" для окупантів, використовуючи масову розсилку повідомлень, тобто рекламний spam.