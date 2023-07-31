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Росіяни масово поширюють пропаганду через Minecraft та інші ігри, — NYT

31 липня 2023 15:03
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
Росіяни масово поширюють пропаганду через Minecraft та інші ігри, — NYT
Російська пропаганда в грі Minecraft. Скриншот: NYT
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

Пропаганда РФ дібралася навіть до всесвітньо-відомих відеоігор, а саме Minecraft, Roblox та до російської версії World of Tanks. Тепер завдяки новим майданчикам вони проводять інформаційну війну проти України.

Про це пише видання The New York Times.

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Битва за Соледар

До прикладу, гра Minecraft, власником якої є Microsoft, тепер має відтворення битви за українське місто Соледар, яке створили росіяни. Відео гри було також опубліковано в соцмережі "ВКонтакте".

гра комп'ютерна
Битва за Соледар у грі Minecraft. Скриншот: NYT

Парад танків

Крім того, російська версія Minecraft має парад танків СРСР, який відбувся в Москві у 1945 році. Своєю чергою на платформі Roblox вже було розроблено парад військ МВС РФ з нагоди Дня Росії.

Російська пропаганда з’явилася у популярних комп’ютерних іграх — NYT
Парад Радянського Союзу. Скриншот: NYT
Російська пропаганда з’явилася у популярних комп’ютерних іграх — NYT
Парад до Дня Росії у Minecraft. Скриншот: NYT

Хто за цим стоїть

За інформацією видання, на деяких матеріалах можна помітити думку звичайних громадян РФ, проте є багато прикладів, які показують причетність Кремля до створення тієї чи іншої пропаганди. 

"Ігри та сайти Discord і Steam стають онлайн-платформами для агітаційної машини РФ, які поширюють серед молодшої аудиторії потік пропаганди, який Кремль використав для виправдання агресії проти України", — додали у повідомленні.

Які ще ігри використовують для пропаганди

Дослідниками Molfar було виявлено 10 випадків використання пропаганди РФ, а саме в:

  • Minecraft,
  • Roblox,
  • російських версіях World of Tanks і World of Warships,
  • Fly Corp,
  • Armored Warfare,
  • War Thunder. 

Переважно у цих іграх прославляли перемогу СРСР над нацистською Німеччиною. Також декілька матеріалів були пов'язані з політичними партіями або держустановами Росії. 

Нагадаємо, раніше українські хакери "привітали" російських моряків з Днем ВМС РФ. Вони зробили особливе "привітання" для окупантів, використовуючи масову розсилку повідомлень, тобто рекламний spam. 

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