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Россияне массово распространяют пропаганду через Minecraft и другие игры, — NYT

31 июля 2023 15:03
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
Россияне массово распространяют пропаганду через Minecraft и другие игры, — NYT
Российская пропаганда в игре Minecraft. Скриншот: NYT
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

Пропаганда РФ добралась даже до всемирно-известных видеоигр, а именно Minecraft, Roblox и российской версии World of Tanks. Теперь благодаря новым площадкам они проводят информационную войну против Украины.

Об этом пишет издание The New York Times.

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Битва за Соледар

К примеру, игра Minecraft, владельцем которой является Microsoft, теперь показивает битву за украинский город Соледар, которую создали россияне. Видео игры было также опубликовано в соцсети "ВКонтакте".

игра компьютерная
Битва за Соледар в игре Minecraft. Скриншот: NYT

Парад танков

Кроме того, российская версия Minecraft имеет парад танков СССР, состоявшийся в Москве в 1945 году. В свою очередь на платформе Roblox уже был разработан парад войск МВД РФ по случаю Дня России.

Российская пропаганда появилась в популярных компьютерных играх - NYT
Парад Советского Союза. Скриншот: NYT
Российская пропаганда появилась в популярных компьютерных играх - NYT
Парад ко Дню России в Minecraft. Скриншот: NYT

Кто за этим стоит

По информации издания, на некоторых материалах можно заметить мнение обычных граждан РФ, однако есть множество примеров, показывающих причастность Кремля к созданию той или иной пропаганды.

"Игры и сайты Discord и Steam становятся онлайн-платформами для агитационной машины РФ, распространяющей среди младшей аудитории поток пропаганды, который Кремль использовал для оправдания агрессии против Украины", — добавили в сообщении.

Какие еще игры используют для пропаганды

Исследователями Molfar было обнаружено 10 случаев использования пропаганды РФ, а именно в:

  • Minecraft,
  • Roblox,
  • российских версиях World of Tanks и World of Warships,
  • Fly Corp,
  • Armored Warfare,
  • War Thunder.

Преимущественно в этих играх прославляли победу СССР над нацистской Германией. Также несколько материалов были связаны с политическими партиями или госучреждениями России.

Напомним, ранее украинские хакеры "поздравили" российских моряков с Днем ВМС РФ. Они сделали особое "поздравление" для оккупантов, используя массовую рассылку сообщений, то есть рекламный spam.

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