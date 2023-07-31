Россияне массово распространяют пропаганду через Minecraft и другие игры, — NYT

Российская пропаганда в игре Minecraft. Скриншот: NYT

Пропаганда РФ добралась даже до всемирно-известных видеоигр, а именно Minecraft, Roblox и российской версии World of Tanks. Теперь благодаря новым площадкам они проводят информационную войну против Украины.

Об этом пишет издание The New York Times.

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Битва за Соледар

К примеру, игра Minecraft, владельцем которой является Microsoft, теперь показивает битву за украинский город Соледар, которую создали россияне. Видео игры было также опубликовано в соцсети "ВКонтакте".

Битва за Соледар в игре Minecraft. Скриншот: NYT

Парад танков

Кроме того, российская версия Minecraft имеет парад танков СССР, состоявшийся в Москве в 1945 году. В свою очередь на платформе Roblox уже был разработан парад войск МВД РФ по случаю Дня России.

Парад Советского Союза. Скриншот: NYT

Парад ко Дню России в Minecraft. Скриншот: NYT

Кто за этим стоит

По информации издания, на некоторых материалах можно заметить мнение обычных граждан РФ, однако есть множество примеров, показывающих причастность Кремля к созданию той или иной пропаганды.

"Игры и сайты Discord и Steam становятся онлайн-платформами для агитационной машины РФ, распространяющей среди младшей аудитории поток пропаганды, который Кремль использовал для оправдания агрессии против Украины", — добавили в сообщении.

Какие еще игры используют для пропаганды

Исследователями Molfar было обнаружено 10 случаев использования пропаганды РФ, а именно в:

Minecraft,

Roblox,

российских версиях World of Tanks и World of Warships,

Fly Corp,

Armored Warfare,

War Thunder.

Преимущественно в этих играх прославляли победу СССР над нацистской Германией. Также несколько материалов были связаны с политическими партиями или госучреждениями России.

Напомним, ранее украинские хакеры "поздравили" российских моряков с Днем ВМС РФ. Они сделали особое "поздравление" для оккупантов, используя массовую рассылку сообщений, то есть рекламный spam.