Россияне массово распространяют пропаганду через Minecraft и другие игры, — NYT
Пропаганда РФ добралась даже до всемирно-известных видеоигр, а именно Minecraft, Roblox и российской версии World of Tanks. Теперь благодаря новым площадкам они проводят информационную войну против Украины.
Об этом пишет издание The New York Times.
Битва за Соледар
К примеру, игра Minecraft, владельцем которой является Microsoft, теперь показивает битву за украинский город Соледар, которую создали россияне. Видео игры было также опубликовано в соцсети "ВКонтакте".
Парад танков
Кроме того, российская версия Minecraft имеет парад танков СССР, состоявшийся в Москве в 1945 году. В свою очередь на платформе Roblox уже был разработан парад войск МВД РФ по случаю Дня России.
Кто за этим стоит
По информации издания, на некоторых материалах можно заметить мнение обычных граждан РФ, однако есть множество примеров, показывающих причастность Кремля к созданию той или иной пропаганды.
"Игры и сайты Discord и Steam становятся онлайн-платформами для агитационной машины РФ, распространяющей среди младшей аудитории поток пропаганды, который Кремль использовал для оправдания агрессии против Украины", — добавили в сообщении.
Какие еще игры используют для пропаганды
Исследователями Molfar было обнаружено 10 случаев использования пропаганды РФ, а именно в:
- Minecraft,
- Roblox,
- российских версиях World of Tanks и World of Warships,
- Fly Corp,
- Armored Warfare,
- War Thunder.
Преимущественно в этих играх прославляли победу СССР над нацистской Германией. Также несколько материалов были связаны с политическими партиями или госучреждениями России.
Напомним, ранее украинские хакеры "поздравили" российских моряков с Днем ВМС РФ. Они сделали особое "поздравление" для оккупантов, используя массовую рассылку сообщений, то есть рекламный spam.