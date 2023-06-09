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Росіяни створюють фейкові сторінки українських ОВА в соцмережах

9 червня 2023 13:31
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Росіяни створюють фейкові сторінки українських ОВА в соцмережах
Чоловік працює за ноутбуком. Фото: Pexels
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Центр протидії дезінформації виявив чергову російську кампанію. Ворог створює фейкові сторінки очільників обласних та військових державних адміністрацій у соціальних мережах. Росіяни публікують туди інформацію, яка не відповідає дійсності.

Про це повідомляє ЦПД.

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ЦПД зафіксував діяльність противника на таких сторінках:

  • Київська обласна військова адміністрація; 
  • Львівська обласна військова адміністрація;
  • Волинська обласна державна адміністрація; 
  • Дніпропетровська обласна військова адміністрація;
  • Луганська обласна військова адміністрація;
  • Івано-Франківська обласна державна адміністрація; 
  • Миколаївська обласна державна адміністрація. 

"Мета цієї кампанії — дискредитувати владу в регіонах України. Центр протидії дезінформації закликає відповідально споживати інформацію та у разі виявлення фейкової сторінки — блокувати її", — йдеться у повідомленні.

Українців закликали довіряти лише джерелам верифікованої інформації. 

Нагадаємо, російські інтернет-пропагандисти почали масштабну спецоперацію, пов’язану із підривом Каховської ГЕС. Росіяни намагаються звинуватити у своєму злочині українську владу і особисто Володимира Зеленського.

Також ми писали, що російські пропагандисти найближчим часом будуть поширювати дезінформацію про великі втрати ЗСУ. Таким чином росіяни намагатимуться зупинити контрнаступ Сил оборони України.

Додамо, у мережі "гуляє" нова ворожа ІПСО щодо загрози хімічної атаки у великих містах та в більшості регіонах України. Нову інформаційно-психологічну операцію Росії виявили у Facebook.

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