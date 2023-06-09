Росіяни створюють фейкові сторінки українських ОВА в соцмережах
Центр протидії дезінформації виявив чергову російську кампанію. Ворог створює фейкові сторінки очільників обласних та військових державних адміністрацій у соціальних мережах. Росіяни публікують туди інформацію, яка не відповідає дійсності.
Про це повідомляє ЦПД.
Окупанти створюють фейкові акаунти
ЦПД зафіксував діяльність противника на таких сторінках:
- Київська обласна військова адміністрація;
- Львівська обласна військова адміністрація;
- Волинська обласна державна адміністрація;
- Дніпропетровська обласна військова адміністрація;
- Луганська обласна військова адміністрація;
- Івано-Франківська обласна державна адміністрація;
- Миколаївська обласна державна адміністрація.
"Мета цієї кампанії — дискредитувати владу в регіонах України. Центр протидії дезінформації закликає відповідально споживати інформацію та у разі виявлення фейкової сторінки — блокувати її", — йдеться у повідомленні.
Українців закликали довіряти лише джерелам верифікованої інформації.
Нагадаємо, російські інтернет-пропагандисти почали масштабну спецоперацію, пов’язану із підривом Каховської ГЕС. Росіяни намагаються звинуватити у своєму злочині українську владу і особисто Володимира Зеленського.
Також ми писали, що російські пропагандисти найближчим часом будуть поширювати дезінформацію про великі втрати ЗСУ. Таким чином росіяни намагатимуться зупинити контрнаступ Сил оборони України.
Додамо, у мережі "гуляє" нова ворожа ІПСО щодо загрози хімічної атаки у великих містах та в більшості регіонах України. Нову інформаційно-психологічну операцію Росії виявили у Facebook.