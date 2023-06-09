Росіяни створюють фейкові сторінки українських ОВА в соцмережах

Чоловік працює за ноутбуком. Фото: Pexels

Центр протидії дезінформації виявив чергову російську кампанію. Ворог створює фейкові сторінки очільників обласних та військових державних адміністрацій у соціальних мережах. Росіяни публікують туди інформацію, яка не відповідає дійсності.

Про це повідомляє ЦПД.

Читайте також:

Окупанти створюють фейкові акаунти

ЦПД зафіксував діяльність противника на таких сторінках:

Київська обласна військова адміністрація;

Львівська обласна військова адміністрація;

Волинська обласна державна адміністрація;

Дніпропетровська обласна військова адміністрація;

Луганська обласна військова адміністрація;

Івано-Франківська обласна державна адміністрація;

Миколаївська обласна державна адміністрація.

"Мета цієї кампанії — дискредитувати владу в регіонах України. Центр протидії дезінформації закликає відповідально споживати інформацію та у разі виявлення фейкової сторінки — блокувати її", — йдеться у повідомленні.

Українців закликали довіряти лише джерелам верифікованої інформації.

Нагадаємо, російські інтернет-пропагандисти почали масштабну спецоперацію, пов’язану із підривом Каховської ГЕС. Росіяни намагаються звинуватити у своєму злочині українську владу і особисто Володимира Зеленського.

Також ми писали, що російські пропагандисти найближчим часом будуть поширювати дезінформацію про великі втрати ЗСУ. Таким чином росіяни намагатимуться зупинити контрнаступ Сил оборони України.

Додамо, у мережі "гуляє" нова ворожа ІПСО щодо загрози хімічної атаки у великих містах та в більшості регіонах України. Нову інформаційно-психологічну операцію Росії виявили у Facebook.