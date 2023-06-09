Россияне создают фейковые страницы украинских ОВА в соцсетях
Центр противодействия дезинформации обнаружил очередную российскую кампанию. Враг создает фейковые страницы глав областных и военных государственных администраций в социальных сетях. Россияне публикуют туда информацию, которая не соответствует действительности.
Об этом сообщает ЦПД.
Оккупанты создают фейковые аккаунты
ЦПД зафиксировал деятельность противника на следующих страницах:
- Киевская областная военная администрация;
- Львовская областная военная администрация;
- Волынская областная государственная администрация;
- Днепропетровская областная военная администрация;
- Луганская областная военная администрация;
- Ивано-Франковская областная государственная администрация;
- Николаевская областная государственная администрация.
"Цель этой кампании — дискредитировать власть в регионах Украины. Центр противодействия дезинформации призывает ответственно потреблять информацию и в случае обнаружения фейковой страницы — блокировать ее", — говорится в сообщении.
Украинцев призвали доверять только источникам верифицированной информации.
Напомним, российские интернет-пропагандисты начали масштабную спецоперацию, связанную с подрывом Каховской ГЭС. Россияне пытаются обвинить в своем преступлении украинские власти и лично Владимира Зеленского.
Также мы писали, что российские пропагандисты в ближайшее время будут распространять дезинформацию о больших потерях ВСУ. Таким образом, россияне будут пытаться остановить контрнаступление Сил обороны Украины.
Добавим, в сети "гуляет" новая вражеская ИПСО относительно угрозы химической атаки в крупных городах и в большинстве регионов Украины. Новую информационно-психологическую операцию России обнаружили в Facebook.