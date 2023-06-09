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Россияне создают фейковые страницы украинских ОВА в соцсетях

9 июня 2023 13:31
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Россияне создают фейковые страницы украинских ОВА в соцсетях
Мужчина работает за ноутбуком. Фото: Pexels
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Центр противодействия дезинформации обнаружил очередную российскую кампанию. Враг создает фейковые страницы глав областных и военных государственных администраций в социальных сетях. Россияне публикуют туда информацию, которая не соответствует действительности.

Об этом сообщает ЦПД.

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ЦПД зафиксировал деятельность противника на следующих страницах:

  • Киевская областная военная администрация;
  • Львовская областная военная администрация;
  • Волынская областная государственная администрация;
  • Днепропетровская областная военная администрация;
  • Луганская областная военная администрация;
  • Ивано-Франковская областная государственная администрация;
  • Николаевская областная государственная администрация.

"Цель этой кампании — дискредитировать власть в регионах Украины. Центр противодействия дезинформации призывает ответственно потреблять информацию и в случае обнаружения фейковой страницы — блокировать ее", — говорится в сообщении.

Украинцев призвали доверять только источникам верифицированной информации.

Напомним, российские интернет-пропагандисты начали масштабную спецоперацию, связанную с подрывом Каховской ГЭС. Россияне пытаются обвинить в своем преступлении украинские власти и лично Владимира Зеленского.

Также мы писали, что российские пропагандисты в ближайшее время будут распространять дезинформацию о больших потерях ВСУ. Таким образом, россияне будут пытаться остановить контрнаступление Сил обороны Украины.

Добавим, в сети "гуляет" новая вражеская ИПСО относительно угрозы химической атаки в крупных городах и в большинстве регионов Украины. Новую информационно-психологическую операцию России обнаружили в Facebook.

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