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Російські хакери атакували італійські сайти у день візиту Зеленського

13 травня 2023 23:44
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Російські хакери атакували італійські сайти у день візиту Зеленського
Чоловік працює за комп'ютером. Фото: Pixabay
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Російська хакерська група noName057 атакувала сайти італійських інституцій. Це відбулося сьогодні, 13 травня, в день візиту Президента України Володимира Зеленського.

Про це повідомляє ANSA.

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Про свою атаку група noName057 заявила в Telegram.

За даними групи, під атаку потрапили сайти Viminale та Consiglio Superiore della Magistratura, хоча наразі вони доступні.

Нагадаємо, у суботу, 13 травня, Володимир Зеленський прибув з офіційним візитом до Італії. Це перша його поїздка до європейської країни з початку повномасштабного вторгнення. У Римі відбулась зустріч президентів України та Італії.

Також ми писали, що нещодавно український онлайн-сервіс бронювання місця для перетину кордону вантажівками "єЧерга" атакували хакери Російської Федерації. До того ж вони закликали здійснювати кібератаки в пропагандистських каналах.

Додамо, у Румунії тисячі мешканців отримали електронні повідомлення від компанії доставки, в яких зловмисники намагаються виманити їхні банківські дані. Під виглядом виправлення неправильної адреси доставки користувачів просять перейти за посиланням та ввести свої особисті дані, включаючи інформацію про банківську картку.

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