Российские хакеры атаковали итальянские сайты в день визита Зеленского

Мужчина работает за компьютером. Фото: Pixabay

Российская хакерская группа noName057 атаковала сайты итальянских институций. Это произошло сегодня, 13 мая, в день визита Президента Украины Владимира Зеленского.

Об этом сообщает ANSA.

Читайте также:

Атака хакеров на итальянские сайты

О своей атаке группа noName057 заявила в Telegram.

По данным группы, под атаку попали сайты Viminale и Consiglio Superiore della Magistratura, хотя сейчас они доступны.

Напомним, в субботу, 13 мая, Владимир Зеленский прибыл с официальным визитом в Италию. Это первая его поездка в европейскую страну с начала полномасштабного вторжения. В Риме прошла встреча президентов Украины и Италии.

Также мы писали, что недавно украинский онлайн-сервис бронирования места для пересечения границы грузовиками "єЧерга" атаковали хакеры Российской Федерации. К тому же они призывали осуществлять кибератаки в пропагандистских каналах.

Добавим, в Румынии тысячи жителей получили электронные сообщения от компании доставки, в которых злоумышленники пытаются выманить их банковские данные. Под видом исправления неправильного адреса доставки пользователей просят перейти по ссылке и ввести свои личные данные, включая информацию о банковской карте.