Российские хакеры атаковали итальянские сайты в день визита Зеленского
Российская хакерская группа noName057 атаковала сайты итальянских институций. Это произошло сегодня, 13 мая, в день визита Президента Украины Владимира Зеленского.
Об этом сообщает ANSA.
Атака хакеров на итальянские сайты
О своей атаке группа noName057 заявила в Telegram.
По данным группы, под атаку попали сайты Viminale и Consiglio Superiore della Magistratura, хотя сейчас они доступны.
Напомним, в субботу, 13 мая, Владимир Зеленский прибыл с официальным визитом в Италию. Это первая его поездка в европейскую страну с начала полномасштабного вторжения. В Риме прошла встреча президентов Украины и Италии.
Также мы писали, что недавно украинский онлайн-сервис бронирования места для пересечения границы грузовиками "єЧерга" атаковали хакеры Российской Федерации. К тому же они призывали осуществлять кибератаки в пропагандистских каналах.
Добавим, в Румынии тысячи жителей получили электронные сообщения от компании доставки, в которых злоумышленники пытаются выманить их банковские данные. Под видом исправления неправильного адреса доставки пользователей просят перейти по ссылке и ввести свои личные данные, включая информацию о банковской карте.