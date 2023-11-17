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Разработка GPT-5 и планы компании OpenAI — что ожидать от новинки ШИ

17 ноября 2023 13:58
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
Разработка GPT-5 и планы компании OpenAI — что ожидать от новинки ШИ
Разработчики работают над созданием GPT-5. Фото: DALL-E
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

Стало известно, что разработчики компании OpenAI работают над созданием GPT-5. Он станет следующим поколением своей модели искусственного интеллекта.

Об этом глава компании Сэм Альтман сообщил в интервью Financial Times.

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Создание нового GPT-5

Пока не известны точные даты выхода нового GPT-5, а также глава компании не назвал потенциальные возможности изобретения.

При этом недавно разработчики OpenAI призвали иностранные корпорации предоставить массивные объемы данных, которые "сегодня трудно доступны онлайн для общественности", особенно для длинных писем и разговоров в любом формате.

"Пока мы не приступим к изучению этой модели, для нас это будет похоже на забавную игру в "угадайку". Мы стараемся стать лучшими в этом, поэтому, я думаю, что с точки зрения безопасности важно прогнозировать возможности. Но я не могу сказать, что именно нового будет делать GPT-5, чего не делал GPT-4" , — отметил Альтман.

Также отмечается, что всем ведущим разработчикам искусственного интеллекта не хватает для развития передовых чипов Nvidia H100.

Напомним, искусственный интеллект научили быстро и качественно прогнозировать погоду. Метеорологическая модель искусственного интеллекта от Google под названием GraphCast умеет быстро и качественно прогнозировать погоду. Сервис умеет генерировать прогноз на десять дней примерно через минуту.

Также ИИ научился делать киноленты на основе нанесенных сценариев. Так, в сети был выложен трейлер фильма "The Outworld", созданный нейросетью.

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