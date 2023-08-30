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Скільки компанія OpenAI заробляє на ChatGPT: стала відома сума

30 серпня 2023 15:46
- Марія Кучеренко
Скільки OpenAI заробляє на ChatGPT
ChatGPT від компанії OpenAI. Фото: Google
- Марія Кучеренко

Компанія OpenAI, яка створила ChatGPT, щомісяця заробляє на своїй розробці близько 80 млн доларів. У найближчі 12 місяців сума річного заробітку може сягнути 1 млрд доларів. 

Про це повідомляє Bloomberg і The Information.

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Скільки OpenAI заробляє на ChatGPT

OpenAI надає доступ до користування штучним інтелектом як звичайним користувачам, так і представникам бізнесу. При тому, що після введення підписки на ChatGPT дохід творця ШІ склав лише 28 млн доларів. 

Однак, в найближчі 12 місяців заробіток компанії на цьому сервісі може досягнути 1 млрд доларів. Ця цифра набагато більша в порівнянні з тими прогнозами, які акціонери отримали раніше від OpenAI. 

Конкуренти ChatGPT

Після того, як штучний інтелект від OpenAI досяг успіху, у нього почали з'являтись конкуренти. 

У липні генеральний директор SpaceX, Twitter і Tesla Ілон Маск запустив свій довгоочікуваний стартап штучного інтелекту xAI. Він представив команду, що складається з інженерів з тих самих великих американських технологічних фірм, яким він сподівається кинути виклик у своїй спробі створити альтернативу ChatGPT.

Після цього з такою заявою вийшли і в Meta, де говорять про випуск нової версії моделі LLaMA. Вона з'явиться з відкритим вихідним кодом, що дасть змогу іншим компаніям досягти успіхів у покращенні ШІ.

А от Apple поки на стадії розробки своєї версії штучного інтелекту. Компанія створила власну інфраструктуру для навчання великих мовних моделей. На її основі, відомої як Ajax, створено чат-бот під назвою Apple GPT. Над проєктом працюють команди інженерів, які намагаються вирішити проблеми конфіденційності. 

Нагадаємо, невідомий розробник створив свій аналог штучного інтелекту ChatGPT — WormGPT, призначений для допомоги хакерам у створенні шкідливих програм і проведенні фішингових атак. Доступ до чат-бота можливий через оформлення підписки.

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