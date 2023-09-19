iPhone 16 2024 года: первые инсайды о будущем смартфоне Apple

Базовая модель iPhone 16 в отличие от iPhone 15 будет иметь большее разрешение. Фото: macrumors.com

iPhone 16 и iPhone 16 Plus в 2024 году могут получить более плавную прокрутку и анимацию, поскольку Apple перейдет на более высокочастотные дисплеи. Об этом сообщил инсайдер Majin Bu на X (Twitter).

Повышенное разрешение

Возможно, в 2024 году для базовых моделей будут использоваться панель с частотой 90 Гц, а Pro-версии оснастят исключительно 120-герцовыми дисплеями. Напомним, бюджетные версии iPhone до сих пор работают при разрешении в 60 Гц.

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Напомним, частота обновления гарнитуры смешанной реальности Apple Vision Pro ограничена 96 Гц, и она включается только при просмотре фильмов. Поэтому существует вероятность, что iPhone 16 и iPhone 16 Plus получат обновление только до 90 Гц.

Технология LTPO OLED

Издание WCCFTech также отмечает, что панели для iPhone 16 и iPhone 16 Plus собираются производить по технологии LTPO OLED. Впрочем, по словам Росса Янга, имеющего солидный послужной список по технологии дисплеев, которые Apple использует в различных продуктах, калифорнийский гигант внедрит технологию LTPO позже — во все модели iPhone 17 в 2025 году.

Планы Apple по iPhone 16 и iPhone 16 Plus могут со временем измениться, поэтому обозреватели рекомендуют относиться к подобной информации осторожно.

Ранее мы сообщали, что Apple выпустила 17-ю версию iOS. Также мы писали о разнице между iPhone 15 и iPhone 14.