Эксперт объяснил, как неправильная зарядка может повлиять на iPhone 15
Если при зарядке новых смартфонов Apple из серии iPhone 15 используются несертифицированные блоки питания и кабели USB-С, устройства могут навсегда выйти из строя. Подделки имеют неправильные средства защиты смартфонов.
Об этом сообщает Business Insider со ссылкой на слова владелицы сервисного центра iPad Rehab Джесси Джонс.
Как не стоит заряжать смартфон
Джесс Джонс говорит, что подделки имеют ненадлежащие средства защиты смартфонов, такие как нужно для Apple. Использование несертифицированных кабелей и блоков питания может привести к поломке смартфона, если, например, произойдет резкий перепад напряжения в сети.
"Высококачественные зарядные устройства, по сути, представляют собой маленькие электронные устройства с крошечными платами и чипами внутри. Например, в официальном кабеле Lightning от Apple есть два чипа: один подтверждает, что аксессуар сделан в соответствии с требованиями вендора, а другой действует как предохранитель. Благодаря ему в случае перепада напряжения будет сломано только зарядное устройство, а не сам смартфон", — говорит Джонс.
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Добавим, что Илон Маск высмеял "уникальное" обновление iPhone 15.