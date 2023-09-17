Эксперт объяснил, как неправильная зарядка может повлиять на iPhone 15

Новые iPhone 15 от компании Apple. Фото: CNA

Если при зарядке новых смартфонов Apple из серии iPhone 15 используются несертифицированные блоки питания и кабели USB-С, устройства могут навсегда выйти из строя. Подделки имеют неправильные средства защиты смартфонов.

Об этом сообщает Business Insider со ссылкой на слова владелицы сервисного центра iPad Rehab Джесси Джонс.

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Джесс Джонс говорит, что подделки имеют ненадлежащие средства защиты смартфонов, такие как нужно для Apple. Использование несертифицированных кабелей и блоков питания может привести к поломке смартфона, если, например, произойдет резкий перепад напряжения в сети.

"Высококачественные зарядные устройства, по сути, представляют собой маленькие электронные устройства с крошечными платами и чипами внутри. Например, в официальном кабеле Lightning от Apple есть два чипа: один подтверждает, что аксессуар сделан в соответствии с требованиями вендора, а другой действует как предохранитель. Благодаря ему в случае перепада напряжения будет сломано только зарядное устройство, а не сам смартфон", — говорит Джонс.

Ранее мы сообщали, что 12 сентября состоялась долгожданная презентация iPhone 15. Также стало известно, сколько придется выложить за новинки Apple: iPhone 15 и Watch Series 9.

Добавим, что Илон Маск высмеял "уникальное" обновление iPhone 15.