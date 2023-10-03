В украинском Ковеле появились крупнейшие в мире наушники AirPods

Наушники имеют динамик, к которому можно подключиться через Bluetooth. Фото: kovel.media

В Ковеле в городском сквере Славы установили скульптуру наушников AirPods. Размеры нового арт-объекта не указываются, но конкурентов украинскому гаджету в мире точно еще нет.

Об этом сообщил Kovel.media.

Читайте также:

"Это самые большие AirPods в мире. Аналогов нет, они единственные в своем роде", — отметил автор арт-объекта Олег Годунов.

Олег живет в Киеве, но родился он в Ковеле. Гигантские наушники имеют USB выход для подзарядки гаджетов. В них встроен динамик, к которому можно подключиться через Bluetooth и прослушивать музыку.

Скульптуры Apple

Возможно, творчество украинского художника заинтересует Apple, ведь компания в конце сентября открыла собственный парк скульптур.

Это пространство около 895 квадратных метров на территории штаб-квартиры компании в Калифорнии содержит 400 стеклянных колонн из песка, который привезли из 70 пустынь мира, в частности, Северной Америки, Египта и Южной Африки.

Волнистая форма колонн напоминает песчаную дюну, а их цвет изменяет оттенок в зависимости от использованного для создания колонн песка.

Ранее мы представляли ТОП 3 бюджетных Bluetooth-наушников в Украине, которые радуют качеством звучания. Также сообщали, что новые проводные наушники Apple EarPods всего за 19 долларов круче AirPods.