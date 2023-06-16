Каким будет iPhone 15: СМИ назвали главную "фишку" новой линейки смартфонов

Мужчина держит в руке смартфон одной из моделей iPhone. Фото: pixabay

Вся линейка iPhone 15, которые готовятся к выпуску, предположительно будет иметь 48-мегапиксельные камеры. Также ожидается, что камеры в iPhone 15 и 15 Plus будут использовать трехслойный CMOS-датчик, захватывающий больше света, что существенно улучшит качество фотографий.

Об этом пишут китайские СМИ.

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Утечка данных по камерам новых iPhone 15

Аналитики сделіли вывод о камерах для iPhone 15 на основе утечки информации с предприятий Sony. Именно эта компания является основным поставщиком сенсоров Apple.

По данным СМИ, недавно Sony обратилась в TSMC из-за нехватки производственных мощностей в области производства фотомодулей.

Преимущество Pro-устройств

Журналисты также отмечают, что в новой линейке смартфонов Apple предположительно будет сложнее сохранить достаточный уровень дифференциации между обычными iPhone и Pro.

Издание напоминает, что интерактивный вырез Dynamic Island и более совершенная система камер были одними из основных преимуществ iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max. А в этом году обе эти технологии будут доступны покупателям всех моделей iPhone 15, а не только Pro.

Если информация о расширении основного 48-Мп модуля на всю линейку подтвердится, это может означать, что на этот раз Pro-устройства будут выделяться другими нюансами. Например, речь может идти о наличии USB-C.

Что еще известно о новой iPhone 15

Недавно в СМИ появились новые рендеры смартфона iPhone 15 Pro. Обнародованные снимки пролили свет на особенности дизайна новой модели смартфона.

По данным СМИ, у iPhone 15 Pro будет несколько важных отличий. В первую очередь это титановая рамка с закругленными краями. Сама рамка будет очень тонкой — всего 1,55 мм. Также на смену обычным физическим кнопкам придут сенсорные.

На задней панели также будет заметно выступать блок основной камеры. Выступление отдельных линз существенно больше, чем у камер iPhone 14 Pro.

Дизайн iPhone 15 Pro. Фото: macrumors.com

Также ранее стало известно, что телефон iPhone 15 Ultra, который компания Apple представит осенью этого года, станет самым дорогим смартфоном в истории бренда. За смартфон с титановым корпусом придется заплатить около 105 тысяч гривен.

Напомним, ранее сообщалось, что крупнейший поставщик компании Apple Foxconn приступит к производству iPhone в южно-индийском штате Карнатака до апреля следующего года. Проект должен создать около 50 тыс. рабочих мест.