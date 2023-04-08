Каким будет iPhone 15 Pro: СМИ обнародовали "слив" фото новой модели

iPhone 15 Pro будет иметь ряд отличий от предыдущих моделей. Фото: macrumors.com

В СМИ появились новые эксклюзивные рендеры смартфона iPhone 15 Pro. Обнародованные снимки пролили свет на особенности дизайна новой модели смартфона.

Рендеры обнародовало издание 9to5Mac.

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Отличия от предыдущих моделей

Как свидетельствуют обнародованные снимки, в этом году Apple поработала над новым дизайном, поэтому у iPhone 15 Pro будет несколько важных отличий. В первую очередь это титановая рамка с закругленными краями. То есть производитель решил отказаться от острых граней. Сама рамка будет очень тонкой — всего 1,55 мм.

Также на смену обычным физическим кнопкам придут сенсорные. Это будут два тактильных движка, предназначенных для имитации нажатия кнопок регулировки громкости.

На задней панели заметно выступает блок основной камеры: выступление отдельных линз удвоилось по сравнению с огромными камерами iPhone 14 Pro.

Кроме того, среди нововведений разъем USB-C и новый темно-красный цвет с кодом 410D0D.

Скорее всего, он будет сочетаться с обычными Apple White, Space Black и Gold и заменит Deep Purple.

Размеры iPhone 15 Pro составляют 70,46 мм на 146,47 мм при толщине 8,24 мм, а iPhone 14 Pro чуть больше — 71,45 мм на 147,46 мм при толщине 7,84 мм.

Напомним, недавно состоялся закрытый аукцион, на котором был продан редкий iPhone OG с уникальной наклейкой Lucky You. Аукцион проводился на вебсайте аукционного дома Wright, где iPhone первого поколения (модель A1203) был продан за 40 320 долларов.

Сообщалось также, что Apple сменила некоторые функции в новом iOS. Разработчики добавили фишки, которые облегчают пользование украинцами.

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