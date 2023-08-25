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Стали известны модели смартфонов Xiaomi, которые могут стать легкой добычей хакеров

25 августа 2023 19:45
7e387fdb-e3ac-4ab0-e130-58a9460b1f00 - Максим Самойленко
Максим Самойленко
Консультант
Стали известны модели смартфонов Xiaomi, которые могут стать легкой хакерской добычей.
Redmi Note 9 – одна из моделей Xiaomi, которая больше не будет получать обновления. Фото: expertreviews.co.uk
7e387fdb-e3ac-4ab0-e130-58a9460b1f00 - Максим Самойленко
Максим Самойленко
Консультант

Популярный в Украине китайский бренд Xiaomi больше не будет обновлять ряд своих относительно новых моделей смартфонов. С чем связано такое решение компании, пока неизвестно.

Техническое и программное обслуживание, в частности обновления безопасности, больше не будет производиться для моделей:

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  1. Redmi 9;
  2. Redmi Note 9;
  3. Poco M2.

Поговаривали, что в этот перечень должен был попасть Redmi Note 9 Pro, но слухи не подтвердились.

Все модели из списка были выпущены в 2020 году. Они работали на MIUI 11, основанной на базе Android 10. За три последних года они получили два обновления, достигнув MIUI 13 на Android 12.

Что будет со смартфонами без обновлений

Redmi 9, Redmi Note 9 и Poco M2 продолжат функционировать и запускать практически все приложения на Android. Но они останутся без обновлений безопасности за редкими исключениями. Следовательно, эти смартфоны станут гораздо более уязвимыми для хакеров.

Напомним, ранее Apple окончательно прекратил поддержку: iPhone, iPhone 3G (8 ГБ, 16 ГБ), iPhone 3GS (8 ГБ, 16 ГБ, 32 ГБ), iPhone 4 CDMA, iPhone 4 CDMA (8 ГБ), iPhone 4 (16 ГБ), 32 ГБ), iPhone 4 GSM (8 ГБ), iPhone 4S, iPhone 4S (8 ГБ) и iPhone 5C.

Также Samsung оставит без нового Android 14 полутора десятков своих устаревших моделей смартфонов.

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