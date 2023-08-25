Стали відомі моделі смартфонів Xiaomi, які можуть стати легкою здобиччю хакерів

Redmi Note 9 — одна з моделей Xiaomi, яка більше не отримуватиме оновлень. Фото: expertreviews.co.uk

Популярний в Україні китайський бренд Xiaomi більше не буде оновлювати низку своїх відносно нових моделей смартфонів. З чим пов’язане таке рішення компанії, наразі невідомо.

Технічне та програмне обслуговування, зокрема безпекове більше не буде проводитися для моделей:

Читайте також:

Redmi 9; Redmi Note 9; Poco M2.

Подейкували, що в цей перелік мав потрапити Redmi Note 9 Pro, але чутки не підтвердилися.

Всі моделі зі списку випустили у 2020 році. Вони працювали на MIUI 11, заснованій на базі Android 10. За три останні роки вони отримали два оновлення, досягнувши MIUI 13 на Android 12.

Що буде зі смартфонами без оновлень

Redmi 9, Redmi Note 9 та Poco M2 продовжать функціонувати та запускати практично всі додатки на Android. Але вони залишаться без оновлень безпеки за рідкісними винятками. Отже, ці смартфони стануть набагато вразливішими для хакерів.

Нагадаємо, раніше Apple остаточно припинив підтримку: iPhone, iPhone 3G (8 ГБ, 16 ГБ), iPhone 3GS (8 ГБ, 16 ГБ, 32 ГБ), iPhone 4 CDMA, iPhone 4 CDMA (8 ГБ), iPhone 4 (16 ГБ, 32 ГБ), iPhone 4 GSM (8 ГБ), iPhone 4S, iPhone 4S (8 ГБ) та iPhone 5C.

Також Samsung залишить без нового Android 14 півтора десятка своїх застарілих моделей смартфонів.