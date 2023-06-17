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Обновление MIUI: стало известно, какие смартфоны Xiaomi получат новую ОС быстрее всего

17 июня 2023 14:18
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
Обновление MIUI: стало известно, какие смартфоны Xiaomi получат новую ОС быстрее всего
Смартфоны Xiaomi. Фото: Гизчина
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

"Ми Ю Ай", на которой работают смартфоны Xiaomi, Redmi и POCO, является одной из самых популярных Android-оболочек в мире с большой аудиторией пользователей. Несмотря на то, что новую прошивку покажут миру не раньше конца 2023 года, уже стали известны ключевые особенности оболочки, приблизительная дата выхода и поддерживаемые модели, которые обновятся до MIUI 15.

Об этом пишет технологический блог "Гизчина".

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В MIUI обновят интерфейс по стилю Material You. Он будет иметь специальные темы, которые будут меняться в разные   суток.

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Обновление MIUI. Фото: Гизчина

Еще одной "фишкой" будет режим предварительного просмотра. Благодаря этому пользователь сможет зажать ссылку, которая появится в маленьком окне. Так будет понятно, стоит ли ее открывать или нет.

Еще одной функцией будет поддержка фотографий в формате Ultra HDR. Она будет доступна даже на бюджетных Xiaomi. В этом формате пользователь сможет иметь больше цветов, поэтому фотографии станут более яркими и насыщенными.

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Обновление MIUI. Фото: "Гизчина"

Также новая прошивка будет содержать и другие настройки конфиденциальности. К примеру, пользователь сможет самостоятельно выбрать, какие разрешения предоставить тому или иному приложению.

Какие модели телефонов получат такое обновление

Есть предварительный перечень смартфонов, которые почти точно получат новую прошивку, а именно:

  • Xiaomi 13, 13 Ultra, 13 Pro, 13 Lite;
  • Xiaomi 12, 12 Pro, 12X, 12S Ultra, 12S, 12S Pro, 12 Pro Dimensity Edition, 12 Lite;
  • Xiaomi 12T, 12T Pro;
  • Xiaomi 11T, 11T Pro;
  • Xiaomi 11 Lite 5G, 11 Lite 5G NE;
  • Xiaomi Mi 11 LE, Mi 11, Mi 11 Ultra, Mi 11 Pro;
  • Xiaomi MIX 4, MIX FOLD, MIX FOLD 2, MIX FOLD 3;
  • Xiaomi Civi 1S, Civi 2;
  • Xiaomi Pad 5 Pro 12.4;
  • Xiaomi Pad 6, 6 Pro;
  • Redmi Note 11T Pro, 11T Pro Plus, 11R;
  • Redmi Note 12 Speed, 12 Turbo Edition, 12 4G, 12 5G, 12S, 12 Pro 5G, 12 Pro Plus 5G, 12 Discovery Edition;
  • Redmi K60, K60E и K60 Pro;
  • Redmi K50, K50 Pro, K50 Gaming, K50i, K50 Ultra;
  • Redmi K40S;
  • Redmi 11 Prime, 11 Prime 5G;
  • Redmi 12C;
  • Redmi 10 5G;
  • Redmi Pad;
  • Poco M4 5G, M4 Pro 5G;
  • Poco M5, Poco M5s;
  • Poco X4 GT;
  • Poco X5 5G, X5 Pro 5G;
  • Poco F5, F5 Pro 5G;
  • Poco F4.

Обновление не придет на устройства, которые производитель признал устаревшими и прекратил поддержку. С начала 2023 года в Xiaomi включили в перечень 25 устройств, среди которых Xiaomi Mi Note 10 Lite, Xiaomi 11 Lite, Poco F3 и другие.

Когда состоится выход MIUI 15

Скорее всего, MIUI 15 будет представлено на масштабной презентации Xiaomi в декабре совместно с линейкой Xiaomi 14.

Пользователи Европы получат долгожданное обновление в начале 2024 года. Сначала его получат владельцы моделей Xiaomi 13, а уже после этого чуть дольше придется подождать пользователям недорогих Redmi 10C и Redmi 12C.

Напомним, с появлением iOS 17 осенью этого года Apple Music получит несколько новых функций. Они должны сделать использование приложения и потокового сервиса Apple Music более простым и интересным для пользователей.

 

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