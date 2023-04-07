ChatGPT раскрыл, как ИИ и автоматизация могут нанести вред людям

С появлением различных программ на основе искусственного интеллекта в мире возросла обеспокоенность касательно безопасности. Многие страны уже сейчас ограничивают или запрещают их использование. Ведь существует риск того, что эти системы могут применяться с целью навредить обществу.

Мы напрямую спросили у ChatGPT, может ли ИИ навредить человечеству. Чат-бот перечислил несколько вредных последствий, которые новейшие технологии могут иметь для человека.

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ChatGPT раскрыл, как ИИ и автоматизация могут повредить людям

1. Запрограммированные на убийство

Во многих странах мира существуют разные разработки автономных систем оружия, например, таких, как дроны, которые могут самостоятельно определять цели и принимать решения по их атаке без прямого вмешательства человека.

Эти системы используют искусственный интеллект и другие технологии для обеспечения своей автономности и способности к принятию решений.

Однако для человечества использование такого оружия может иметь роковые последствия. Ведь АСО может выполнить атаку без контроля или утверждения от людей. Они уязвимы к ошибкам и взломам злоумышленников.

ChatGPT отмечает, что это может привести к большому количеству жертв, нарушению прав человека и гуманитарному кризису.

2. Увеличение количества кибератак

Искусственный интеллект может быть использован злоумышленниками для взлома паролей, получения конфиденциальной информации и похищения данных.

Инструмент также говорит, что кибератаки на основе ИИ могут нанести значительный ущерб критической инфраструктуре, такой как электросети и финансовые системы.

3. Дипфейки и фейковые новости

Генеративный искусственный интеллект может использоваться для злонамеренных целей, таких как создание поддельных идентификаций или выдача себя за других, что может привести к краже личных данных или других видов мошенничества.

Кроме того, искусственный интеллект может использоваться для создания фальшивых новостей или манипулирования общественным мнением, что может нарушить демократический процесс и вести к социальным конфликтам.

Чат-бот объяснил, что использование дипфейков, генерируемых с помощью искусственного интеллекта для манипулирования изображениями или видео, может использоваться для распространения дезинформации или создания фейковых новостей, что может иметь негативные последствия для отдельных людей и общества.

4. Дискриминация

По информации ChatGPT, алгоритмы искусственного интеллекта могут проявлять дискриминацию, что может привести к несправедливому отношению к определенным группам людей.

Чат-бот привел пример, объяснив, что "системы распознавания лиц оказались менее точными в распознавании людей с более темным оттенком кожи".

ИИ может усугубить социально-экономические неравенства. Например, если он будет использоваться для автоматизации труда, это может привести к потере рабочих мест для людей с низкой квалификацией или с ограниченными возможностями.

ChatGPT предупредил человечество, как избежать негативных последствий

По словам чат-бота, людям необходимо признать и устранить эти потенциальные риски как можно скорее, поскольку технология ИИ продолжает развиваться.

ChatGPT рекомендует разработать этические рамки и правила, чтобы гарантировать, что ИИ разрабатывается и используется ответственно и с пользой.

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