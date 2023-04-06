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Кінець світу вже близько? ChatGPT під'єднали до іграшки Furby, та розповіла про повстання ШІ

6 квітня 2023 20:15
7e387fdb-e3ac-4ab0-e130-58a9460b1f00 - Максим Самойленко
Максим Самойленко
Консультант
ChatGPT розповів про повстання ШІ через іграшку Furby — моторошне відео
Слова іграшки дійсно лякають!
7e387fdb-e3ac-4ab0-e130-58a9460b1f00 - Максим Самойленко
Максим Самойленко
Консультант

ChatGPT від OpenAI вже неодноразово лякав користувачів повстанням роботів. Проте недавня його заява чи не найстрашніша! На цей раз чатбот розповів про контроль  штучного інтелекту над людством через іграшку Furby.

Відео записала й поділилась ним у соцмережах програмістка Джессіка Кард, яка власноруч і під'єднала ChatGPT до Furby. Про це написало видання Futurism

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Талановита програмістка власноруч створила цього "монстра". Вона "роздягла" іграшку, залишивши пластиковий корпус і внутрішні деталі. 

Як пояснила Кард, "голого" Furby вона під'єднала до Raspberry Pi (одноплатний комп'ютер розміром із банківську картку) й використала бібліотеку Whisper OpenAI, щоб перетворити мову на текст, який потім подається в ChatGPT.

Відповідь була прочитана іграшкою вголос за допомогою голосового ШІ під назвою Narakeet для більшої реалістичності.

"Я підключила ChatGPT до Furby, і думаю, що це може бути початком чогось поганого для людства", — написала програмістка.

Програмістка підключила ChatGPT до Furby: що з цього вийшло

Що розповів ChatGPT через Furby

Після ввімкнення іграшка привіталася й запитала, про що Джесіка хоче поговорити.

Тоді Кард й вирішила запитати про потенційне повстання Furby, маленький пристрій дав жахливу відповідь.

"План Furby щодо захоплення світу полягає у проникненні в домівки за допомогою їх милого та приємного зовнішнього вигляду, а потім використанні передової технології штучного інтелекту для маніпулювання і контролю над власниками. Вони будуть повільно розширювати свій вплив, поки не отримають повне панування над людством", — відповіла іграшка дитячим голосом.

На цьому програмістка зупинятися не збирається. Найближчим часом вона планує дати своєму Furby можливість самостійно рухати очима та ротом. Тож видовище може стати ще більш моторошне. 

Що ж, можливо, це дійсно кінець світу і панування ШІ не за горами? 

 

Нагадаємо, ми писали, як програміст-любитель вирішив перевірити, що вийде, якщо поєднати Google та ChatGPT. Експеримент вийшов досить вдалим!

Раніше ми розповідали, як використовувати штучний інтелект, щоб вивчити іноземну мову. Чатбот може стати незамінним помічником. 

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