Киберполиция ликвидировала международную хакерскую группу, укравшую миллиарды гривен

Сотрудники киберполиции во время работы. Фото иллюстративное: Национальная полиция

Киберполиция и следователи Национальной полиции остановили деятельность мощной международной хакерской команды. Злоумышленники атаковали ведущие мировые компании с помощью разработанных ими вирусов-шифровальщиков.

Об этом сообщили в Национальной полиции Украины.

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Хакеры атаковали серверы ведущих компаний

Хакеры совершали атаки на серверы ведущих мировых компаний, с помощью разработанных ими вирусов-шифровальщиков.

Хакеры взламывали аккаунты работников предприятий, а затем распространяли вредоносный программный код в корпоративной экосистеме. Таким образом, они получали доступ к серверам и похищали с них информацию.

"После этого данные на компьютерах жертв зашифровывались и становились непригодными. За дешифрование информации члены международной группы хакеров требовали миллионные выплаты в криптовалюте", — рассказали в киберполиции.

Полиции удалось установить, что через несколько лет противоправной деятельности злоумышленники зашифровали более 1000 серверов мировых предприятий. Это повлекло ущерб на сумму более 3 миллиардов гривен в пересчете на национальную валюту.

Убытки понесли компании со всего мира

"Злоумышленники атаковали самые мощные мировые компании Франции, Норвегии, Германии, Нидерландов, Канады и США, начиная с 2018 года. В результате многомесячной кропотливой работы украинские правоохранители при содействии коллег из США, Норвегии, Нидерландов, Германии и Франции 2 и его четырех самых активных подельников", — рассказал начальник Департамента киберполиции Юрий Выходец.

В общей сложности во время международной полицейской операции правоохранители во многих уголках мира провели 30 обысков и прекратили деятельность группировки.

Ранее мы сообщали, что спецслужбы США сломали и получили доступ к аппаратно-программному комплексу (СОРМ), предназначенному для слежки за телефонными разговорами, СМС и всеми сообщениями, которыми россияне обмениваются в Интернете. Это произошло более 10 лет назад.

Напоминаем, что в промежуток времени с января 2022 по сентябрь 2023 было зафиксировано почти 4 тыс. кибератак на Украину. Это втрое превышает количество атак к началу войны.