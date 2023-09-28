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Російські хакери намагаються дістатися до доказів воєнних злочинів РФ, — Держспецзв'язку

28 вересня 2023 13:05
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
Російські хакери намагаються дістатися до доказів воєнних злочинів РФ, — Держспецзв'язку
Українські фахівці протистоять кібератакам російських хакерів. Фото: АрміяInform
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Російські хакери змінили свої методи та цілі роботи. Наразі замість того, щоб руйнувати нашу систему вони прагнуть знайти докази своїх воєнних злочинів.

Про це в ефірі телемарафону повідомив голова державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації Юрій Щеголь.

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"Якщо на початку повномасштабного вторгнення, так як вони планували захопити Україну за 3 дні, вони також в кіберпросторі намагалися зруйнувати абсолютно все, що вони бачили, то на сьогодні їх тактика змінилася і вони намагаються все більше отримати інформацію. В першу чергу, це отримати доступ до доказів їхніх злочинів", — зазначає Юрій Щеголь.

Найбільше ворог зараз націлений на правоохоронні органи та на органи державної влади.

Також Щеголь додає, що Росія хоче отримати доступ до інформації про свої злочини, щоб зрозуміти за що врешті-решт їй доведеться нести відповідальність.

Раніше ми повідомляли, українські хакери зламали базу даних російської компанії "Сирена-Тревел". У ній зберігаються дані про пасажирів авіакомпаній та їхні страховки.

Нагадуємо, українські хакери оригінально привітали українців з Днем Незалежності України. У четвер, 24 серпня, вони отримали та оприлюднили доступ до даних Головного центру спецзв’язку РФ. 

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