Під час війни кількість кібератак на Україну зросла втричі, — Мінфін США

Хакер здійснює кібератаку. Фото: lexinform

У проміжок часу з січня 2022 року по вересень 2023 було зафіксовано майже 4 тис. кібератак на Україну. Це втричі перевищує кількість атак до початку війни.

Про це заявив заступник міністра фінансів США Грем Стіл під час виступу на конференції з катастрофічних кіберзагроз у Нью-Йорку.

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"Протягом кількох тижнів після вторгнення Росії в Україну російські державні кіберактори здійснили хвилю кібератак на українську інфраструктуру, включно з кількома атаками на підприємства сектора фінансових послуг", — розповів він.

За словами Стіла, також Росія координує руйнівні кібератаки, спрямовані на Україну, проникнення в мережу та шпигунство в цільових країнах, які сприймаються як союзники України, а також операції кібервпливу, спрямовані на вплив на людей у ​​всьому світі.

"Команда реагування на надзвичайні ситуації в області комп’ютерних ситуацій України зафіксувала майже 4000 кіберінцидентів у період з січня 2022 року по вересень 2023 року", — зазначив представник Мінфіну США.

Стіл уточнив, що цей показник втричі більше, ніж у довоєнний період.

Крім того, там помітили, що недержавні хакери з обох сторін конфлікту націлилися на широкий спектр організацій, у тому числі в секторі фінансових послуг, за допомогою відносно нескладних інцидентів, відомих як розподілені атаки на відмову в обслуговуванні (DDOS).

"У червні 2023 року проросійська хактивістська група NoName057(16) погрожувала атакувати фінансовий сектор України. Протягом наступних чотирьох днів численні українські банки зазнали DDoS-атак", — додав він.

Відомо, що тоді цілями стали чотири найбільші комерційні банки України — ПУМБ, Ощадбанк, Креді Агріколь Банк та Універсал Банк.

Нагадаємо, що російська хакерська група Anonymous Sudan минулого тижня атакувала ChatGPT OpenAI. Вони заявили, що здійснили кібернапад через її підтримку Ізраїлю.