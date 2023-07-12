Китайские хакеры взломали электронные ящики правительств стран ЕС, — Microsoft

Хакеры. Иллюстративное фото: pixabay

Китайские хакеры взломали ряд аккаунтов электронной почты, связанных с государственными учреждениями Западной Европы. Такие действия они предпринимали для шпионажа.

Об этом сообщили в Microsoft.

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Кем оказались шпионы

Отмечено, что компании удалось идентифицировать группу под названием Storm-0558. В мае хакеры получили доступ к информации по электронной почте около 25 организаций и смогли остаться незаметными в течение месяца.

Microsoft удалось обнаружить пролом только после того, как произошло расследование, а именно в середине июня, когда клиенты заметили ненормальную активность на почте.

"По нашим оценкам, этот противник занимается шпионажем, например, получением доступа к системам электронной почты для сбора разведданных", — отметил исполнительный вице-президент Microsoft Чарли Белл.

Как удалось сломать аккаунты

По его словам, эта группа совершила атаку путем подделки токенов аутентификации, необходимых для того, чтобы войти в учетные записи электронной почты пользователей. После этого в компании предупредили клиентов, которые пострадали и приняли необходимые меры, чтобы смягчить последствия.

Известно, что Microsoft ведет сотрудничество с агентством киберзащиты Министерства внутренней безопасности, чтобы устранить нарушения и продолжить расследование и мониторинг находящейся в Китае группы.

Напомним, ранее Минцифра поделилась достижениями украинской IT-армии на цифровом фронте. Отмечается, что украинские хакеры разоблачили данные сотен тысяч россиян, а также проводили постоянные DDoS-атаки.