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Українські хакери викрили величезну кількість приватних даних росіян

28 червня 2023 13:47
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка
Українські хакери викрили величезну кількість приватних даних росіян
Ілюстративне зображення хакера. Фото: google.com
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка

Мінцифра поділилась здобутками української IT-армії на цифровому фронті. Зазначається, що українські хакери викрили дані сотень тисяч росіян, а також проводили постійні DDoS-атаки.

Про це Мінцифра повідомляє на своїй Telegram-сторінці.

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Лише за шість місяців активної роботи кіберволонтерів обсяг DDoS-атак на російські інтернет-ресурси зріс на 58% порівняно з 2022-м.

За червень українські хакери:

  • Викрили дані російських страхових компаній Renaissance Insurance і Russian Standard Insurance. Наслідки відчули 745 000+ росіян.
  • Оприлюднили витік інформації від найбільшого туристичного магазину в москві SPORT MARATHON. Наслідки відчули 361 664 клієнтів.
  • Призупинили роботу регіональних російських сайтів. Зокрема, урядових вебсайтів Оренбурга, онлайн-сервісів у Липецьку, Нижньому Новгороді, Астрахані, Красноярську та Пермській області.
  • Розпочали збір інформації про вебкамери на вулицях України, щоб ворог не зміг використовувати їх для коригування ракетних ударів.

Нагадаємо, раніше ми писали, що хакери з команди "Кібер спротиву" зламали пошту колаборантки, яка збирала дані проукраїнських мешканців Мелітополя. Вона також закликала анонімно доносити на українців й співпрацювати з ворогом.

Додамо, українців попередили про шахраїв, які "завелися" на сервісі UKR.NET. Зловмисники намагаються дістати доступ до поштових скриньок користувачів та розсилають їм сумнівні повідомлення. 

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