Українські хакери викрили величезну кількість приватних даних росіян
Мінцифра поділилась здобутками української IT-армії на цифровому фронті. Зазначається, що українські хакери викрили дані сотень тисяч росіян, а також проводили постійні DDoS-атаки.
Про це Мінцифра повідомляє на своїй Telegram-сторінці.
Дані росіян злили українські хакери
Лише за шість місяців активної роботи кіберволонтерів обсяг DDoS-атак на російські інтернет-ресурси зріс на 58% порівняно з 2022-м.
За червень українські хакери:
- Викрили дані російських страхових компаній Renaissance Insurance і Russian Standard Insurance. Наслідки відчули 745 000+ росіян.
- Оприлюднили витік інформації від найбільшого туристичного магазину в москві SPORT MARATHON. Наслідки відчули 361 664 клієнтів.
- Призупинили роботу регіональних російських сайтів. Зокрема, урядових вебсайтів Оренбурга, онлайн-сервісів у Липецьку, Нижньому Новгороді, Астрахані, Красноярську та Пермській області.
- Розпочали збір інформації про вебкамери на вулицях України, щоб ворог не зміг використовувати їх для коригування ракетних ударів.
Нагадаємо, раніше ми писали, що хакери з команди "Кібер спротиву" зламали пошту колаборантки, яка збирала дані проукраїнських мешканців Мелітополя. Вона також закликала анонімно доносити на українців й співпрацювати з ворогом.
Додамо, українців попередили про шахраїв, які "завелися" на сервісі UKR.NET. Зловмисники намагаються дістати доступ до поштових скриньок користувачів та розсилають їм сумнівні повідомлення.