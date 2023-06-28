Українські хакери викрили величезну кількість приватних даних росіян

Ілюстративне зображення хакера. Фото: google.com

Мінцифра поділилась здобутками української IT-армії на цифровому фронті. Зазначається, що українські хакери викрили дані сотень тисяч росіян, а також проводили постійні DDoS-атаки.

Про це Мінцифра повідомляє на своїй Telegram-сторінці.

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Дані росіян злили українські хакери

Лише за шість місяців активної роботи кіберволонтерів обсяг DDoS-атак на російські інтернет-ресурси зріс на 58% порівняно з 2022-м.

За червень українські хакери:

Викрили дані російських страхових компаній Renaissance Insurance і Russian Standard Insurance. Наслідки відчули 745 000+ росіян.

Оприлюднили витік інформації від найбільшого туристичного магазину в москві SPORT MARATHON. Наслідки відчули 361 664 клієнтів.

Призупинили роботу регіональних російських сайтів. Зокрема, урядових вебсайтів Оренбурга, онлайн-сервісів у Липецьку, Нижньому Новгороді, Астрахані, Красноярську та Пермській області.

Розпочали збір інформації про вебкамери на вулицях України, щоб ворог не зміг використовувати їх для коригування ракетних ударів.

Нагадаємо, раніше ми писали, що хакери з команди "Кібер спротиву" зламали пошту колаборантки, яка збирала дані проукраїнських мешканців Мелітополя. Вона також закликала анонімно доносити на українців й співпрацювати з ворогом.

Додамо, українців попередили про шахраїв, які "завелися" на сервісі UKR.NET. Зловмисники намагаються дістати доступ до поштових скриньок користувачів та розсилають їм сумнівні повідомлення.