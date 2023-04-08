Искусственный интеллект научили подбирать пароли с поразительной скоростью: как это возможно

Искусственный интеллект. Фото: google.com

Искусственный интеллект использовали для проверки более 15 680 000 паролей. Он смог подобрать 51% распространенных паролей менее чем за минуту.

Об этом сообщает no worries!

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Компания Home Security Heroes, занимающаяся вопросами кибербезопасности, опубликовала исследование, в котором показали работу инструмента на основе искусственного интеллекта PassGAN для проверки более 15 680 000 паролей. Они смогли подобрать 51% распространенных паролей менее чем за минуту.

PassGAN потребовалось менее часа, чтобы с помощью брутфорса сломать 65% паролей, а 71% было подобрано менее чем за день и 81% — менее чем за месяц.

Какие пароли наиболее сложны

Исследователи составили таблицу, которая показывает, какие пароли наиболее сложны. Если человек использует 12-значный пароль, состоящий из прописных и строчных букв, инструменту может понадобиться 289 лет, чтобы сломать его. При добавлении цифр этот термин увеличивается до 2000 лет, а символов — до 30 тысяч лет.

В Home Security Heroes рекомендуют использовать пароли, состоящие не менее 12 символов, и включают не только цифры. Они встроили в свой сайт инструмент, где можно написать случайный пароль и ресурс сообщит, сколько времени займет его злом.

Напомним, недавно мы писали, что ученый Дэн Хендрикс отметил, что в будущем искусственный интеллект сможет манипулировать и обманывать людей. Поэтому требуются жесткие ограничения для нейросетей.