Штучний інтелект навчили підбирати паролі з вражаючою швидкістю: як це можливо

Штучний інтелект. Фото: google.com

Штучний інтелект використали для перевірки понад 15 680 000 паролів. Він зміг підібрати 51% поширених паролів менш ніж за хвилину.

Про це повідомляє no worries!

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Компанія Home Security Heroes, що займається питаннями кібербезпеки, опублікувала дослідження, в якому показали роботу інструменту на основі штучного інтелекту PassGAN для перевірки понад 15 680 000 паролів. Вони змогли підібрати 51% поширених паролів менш ніж за хвилину.

PassGAN знадобилося менш як годину, щоб за допомогою брутфорса зламати 65% паролів, а 71% було підібрано менш ніж за день і 81% — менш ніж за місяць.

Які паролі найскладніші

Дослідники склали таблицю, яка показує, які паролі є найскладнішими. Якщо людина використовує 12-значний пароль, що складається з великих і малих літер, інструменту може знадобитися 289 років, щоб зламати його. При додаванні цифр цей термін збільшується до 2000 років, а символів — до 30 тисяч років.

У Home Security Heroes рекомендують використовувати паролі, що складаються щонайменше з 12 символів, і включають не тільки цифри. Вони вбудували у свій сайт інструмент, де можна написати випадковий пароль, і ресурс повідомить, скільки часу займе його злом.

Нагадаємо, нещодавно ми писали, що науковець Ден Гендрікс зазначив, що в майбутньому штучний інтелект зможе маніпулювати і дурити людей. Тому потрібні жорсткі обмеження для нейромереж.