Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow IT arrow Штучний інтелект навчили підбирати паролі з вражаючою швидкістю: як це можливо arrow

Штучний інтелект навчили підбирати паролі з вражаючою швидкістю: як це можливо

8 квітня 2023 14:05
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Штучний інтелект. Фото: google.com
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Штучний інтелект використали для перевірки понад 15 680 000 паролів. Він зміг підібрати 51% поширених паролів менш ніж за хвилину.

Про це повідомляє no worries!

Читайте також:

Як ШІ може підбирати паролі

Компанія Home Security Heroes, що займається питаннями кібербезпеки, опублікувала дослідження, в якому показали роботу інструменту на основі штучного інтелекту PassGAN для перевірки понад 15 680 000 паролів. Вони змогли підібрати 51% поширених паролів менш ніж за хвилину.

PassGAN знадобилося менш як годину, щоб за допомогою брутфорса зламати 65% паролів, а 71% було підібрано менш ніж за день і 81% — менш ніж за місяць.

Які паролі найскладніші

Дослідники склали таблицю, яка показує, які паролі є найскладнішими. Якщо людина використовує 12-значний пароль, що складається з великих і малих літер, інструменту може знадобитися 289 років, щоб зламати його. При додаванні цифр цей термін збільшується до 2000 років, а символів — до 30 тисяч років.

У Home Security Heroes рекомендують використовувати паролі, що складаються щонайменше з 12 символів, і включають не тільки цифри. Вони вбудували у свій сайт інструмент, де можна написати випадковий пароль, і ресурс повідомить, скільки часу займе його злом.

Нагадаємо, нещодавно ми писали, що науковець Ден Гендрікс зазначив, що в майбутньому штучний інтелект зможе маніпулювати і дурити людей. Тому потрібні жорсткі обмеження для нейромереж.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

23:13 Курс зміниться: що буде з доларом перед Великоднем

12:45 Коли садити картоплю у квітні 2023: найкращі дати та важливі нюанси

16:22 В Україні змінюють граничний вік прийняття на військову службу офіцерів

19:18 Донька Ольги Сумської разом з чоловіком відвідала прем'єру серіалу від пропутінського режисера

06:23 20 тис. гривень до пенсії: кому з пенсіонерів можуть доплатити таку суму

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

19:50 Чим та як слід поливати моркву, щоб зібрати багатий урожай: секрет городників

Новина з відео

19:31 Окупант поділився враженнями від перебування на передовій та про ставлення до мобілізованих, — ГУР

06:23Українцям з мінімальними пенсіями виплатять надбавки: хто отримає 70%

Новина з відео

12:15Зеленський розповів про секретну зброю, яка допомогла захистити Київську область від окупантів

21:11США незабаром оголосять про новий пакет допомоги Україні, — Кірбі

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB