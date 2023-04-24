Як Сімпсони виглядали б у реальному житті — ШІ створив реалістичні фото

Штучний інтелект показав, як могли б виглядати герої мультфільму Сімпсони у реальному житті. Фото: Новини.LIVE

Перетворювати героїв Сімпсонів на реальних людей — давно не новинка, проте штучний інтелект вивів цю фішку на новий рівень. Відтворені персонажі виглядають настільки реалістично, можна навіть забути, що насправді їх не існує.

Картинки були зроблені користувачами в нейромережі Midjourney. Вони швидко розлетілися соцмережами й захопили користувачів.

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Пропонуємо вам подивитися, як могли б виглядати герої мультфільму Сімпсони у реальному житті на думку штучного інтелекту:

1. Нед Фландерс

Неймовірно реалістично!

Герой з мультфільму Сімпсони Нед Фландерс. Фотоколаж: Новини.LIVE

2. Вейлон Смітерс

Нейромережа промалювала кожну деталь.

Герой з мультфільму Сімпсони Вейлон Смітерс. Фотоколаж: Новини.LIVE

3. Доктор Джуліус Хібберт

Midjourney зробив дуже усміхненого Хібберта.

Герой з мультфільму Сімпсони Доктор Джуліус Хібберт. Фотоколаж: Новини.LIVE

4. Мо Сізлак

Мо вийшов трохи сумним.

Герой з мультфільму Сімпсони Мо Сізлак. Фотоколаж: Новини.LIVE

5. Мілхаус Ван Хутен

Герой з мультфільму Сімпсони Мілхаус Ван Хутен. Фотоколаж: Новини.LIVE

6. Ліза Сімпсон

Герой з мультфільму Сімпсони Ліза Сімпсон. Фотоколаж: Новини.LIVE

7. Ральф Віггам

Герой з мультфільму Сімпсони Ральф Віггам. Фотоколаж: Новини.LIVE

8. Садівник Віллі

Герой з мультфільму Сімпсони Садівник Віллі. Фотоколаж: Новини.LIVE

9. Другорядний Боб

Герой з мультфільму Сімпсони Другорядний Боб. Фотоколаж: Новини.LIVE

10. Барт Сімпсон

Герой з мультфільму Сімпсони Барт Сімпсон. Фотоколаж: Новини.LIVE

11. Апу Нахасапімапетилон

Герой з мультфільму Сімпсони Апу Нахасапімапетилон. Фотоколаж: Новини.LIVE

12. Нельсон Мандела Манц

Герой з мультфільму Сімпсони Нельсон Мандела Манц. Фотоколаж: Новини.LIVE

13. Една Крабаппл

Герой з мультфільму Сімпсони Една Крабаппл. Фотоколаж: Новини.LIVE

14. Містер Бернс

Герой з мультфільму Сімпсони Містер Бернс. Фотоколаж: Новини.LIVE

15. Барні Гамбл

Герой з мультфільму Сімпсони Барні Гамбл. Фотоколаж: Новини.LIVE

16. Директор Скіннер

Герой з мультфільму Сімпсони Директор Скіннер. Фотоколаж: Новини.LIVE

17. Гомер Сімпсон

Герой з мультфільму Сімпсони Гомер Сімпсон. Фотоколаж: Новини.LIVE

18. Мардж Сімпсон

Мардж справжня красуня.

Герой з мультфільму Сімпсони Мардж Сімпсон. Фотоколаж: Новини.LIVE

19. Шеф Кленсі Віггам

У реальному житті шефу було б досить важко виконувати обов'язки поліцейського.

Герой з мультфільму Сімпсони Шеф Кленсі Віггам. Фотоколаж: Новини.LIVE

Нагадаємо, ми писали, що на базі ChatGPT створили бот для спілкування з відомими особистостями та популярними персонажами.