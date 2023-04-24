Як Сімпсони виглядали б у реальному житті — ШІ створив реалістичні фото

Штучний інтелект "оживив" Сімпсонів: що з цього вийшло
Перетворювати героїв Сімпсонів на реальних людей — давно не новинка, проте штучний інтелект вивів цю фішку на новий рівень. Відтворені персонажі виглядають настільки реалістично, можна навіть забути, що насправді їх не існує.
Картинки були зроблені користувачами в нейромережі Midjourney. Вони швидко розлетілися соцмережами й захопили користувачів.
Пропонуємо вам подивитися, як могли б виглядати герої мультфільму Сімпсони у реальному житті на думку штучного інтелекту:
1. Нед Фландерс
Неймовірно реалістично!
2. Вейлон Смітерс
Нейромережа промалювала кожну деталь.
3. Доктор Джуліус Хібберт
Midjourney зробив дуже усміхненого Хібберта.
4. Мо Сізлак
Мо вийшов трохи сумним.
5. Мілхаус Ван Хутен
6. Ліза Сімпсон
7. Ральф Віггам
8. Садівник Віллі
9. Другорядний Боб
10. Барт Сімпсон
11. Апу Нахасапімапетилон
12. Нельсон Мандела Манц
13. Една Крабаппл
14. Містер Бернс
15. Барні Гамбл
16. Директор Скіннер
17. Гомер Сімпсон
18. Мардж Сімпсон
Мардж справжня красуня.
19. Шеф Кленсі Віггам
У реальному житті шефу було б досить важко виконувати обов'язки поліцейського.
Нагадаємо, ми писали, що на базі ChatGPT створили бот для спілкування з відомими особистостями та популярними персонажами.