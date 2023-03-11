Искусственный интеллект изобразил украинские города в образе героев 17-19 веков

Так нейросеть видит украинские города

Нейросеть сгенерировала фото, в которых изобразила украинские города в образе героев 17-19 веков. Так, Киев выглядит строгим монархом, а Одесса – юной девушкой на морском побережье.

Соответствующие фото обнародовали пользователи соцсетей.

Как видит искусственный интеллект, украинские города

Киев

Днепр

Николаев

Ровно

Чернигов

Кропивницкий

Харьков

Луцк

Запорожье

Черкассы

Хмельницкий

Тернополь

Черновцы

Одесса

Винница

Львов

Полтава

Херсон

Ивано-Франковск

Сумы

Ужгород

Житомир

Луганск

Донецк

Симферополь

Напомним, ранее искусственный интеллект показал, как выглядели бы украинские города, если бы были живыми людьми.

Также искусственный интеллект показал, как выглядели бы украинцы, если бы история сложилась по-другому.