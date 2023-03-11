Штучний інтелект зобразив українські міста в образі героїв 17-19 століть
Нейромережа згенерувала фото, у яких зобразила українські міста в образі героїв 17-19 століть. Так, Київ має вигляд суворого монарха, а Одеса – юної дівчини на морському узбережжі.
Відповідні фото оприлюднили користувачі соцмереж.
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Як бачить штучний інтелект українські міста
Київ
Дніпро
Миколаїв
Рівне
Чернігів
Кропивницький
Харків
Луцьк
Запоріжжя
Черкаси
Хмельницький
Тернопіль
Чернівці
Одеса
Вінниця
Львів
Полтава
Херсон
Івано-Франківськ
Суми
Ужгород
Житомир
Луганськ
Донецьк
Сімферополь
Нагадаємо, раніше штучний інтелект показав, який би вигляд мали українські міста, якби були живими людьми.
Також штучний інтелект показав, який вигляд мали б українці, якби історія склалась по-іншому.