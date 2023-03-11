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Штучний інтелект зобразив українські міста в образі героїв 17-19 століть

11 березня 2023 14:58
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор
Так нейромережа бачить українські міста
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор

Нейромережа згенерувала фото, у яких зобразила українські міста в образі героїв 17-19 століть. Так, Київ має вигляд суворого монарха, а Одеса – юної дівчини на морському узбережжі. 

Відповідні фото оприлюднили користувачі соцмереж

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Як бачить штучний інтелект українські міста

Київ

Дніпро

Миколаїв

Рівне

Чернігів

Кропивницький

Харків

Луцьк

Запоріжжя

Черкаси

Хмельницький

Тернопіль

Чернівці

Одеса

Вінниця

Львів

Полтава

Херсон

Івано-Франківськ

Суми

Ужгород

Житомир

Луганськ

Донецьк

Сімферополь

Нагадаємо, раніше штучний інтелект показав, який би вигляд мали українські міста, якби були живими людьми.

Також штучний інтелект показав, який вигляд мали б українці, якби історія склалась по-іншому.

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