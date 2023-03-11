Штучний інтелект зобразив українські міста в образі героїв 17-19 століть

Так нейромережа бачить українські міста

Нейромережа згенерувала фото, у яких зобразила українські міста в образі героїв 17-19 століть. Так, Київ має вигляд суворого монарха, а Одеса – юної дівчини на морському узбережжі.

Відповідні фото оприлюднили користувачі соцмереж.

Як бачить штучний інтелект українські міста

Київ

Дніпро

Миколаїв

Рівне

Чернігів

Кропивницький

Харків

Луцьк

Запоріжжя

Черкаси

Хмельницький

Тернопіль

Чернівці

Одеса

Вінниця

Львів

Полтава

Херсон

Івано-Франківськ

Суми

Ужгород

Житомир

Луганськ

Донецьк

Сімферополь

Нагадаємо, раніше штучний інтелект показав, який би вигляд мали українські міста, якби були живими людьми.

Також штучний інтелект показав, який вигляд мали б українці, якби історія склалась по-іншому.