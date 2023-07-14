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Символ надежды Украины против "неоднозначной фигуры": что Google Bard думает о Зеленском и Путине

14 июля 2023 06:20
5217c785-a766-4a1d-5500-71bb14c99100 - Дубровенко Артур
Дубровенко Артур
Редактор экономических новостей
Что Google Bard знает о президентах Украины и России Владимире Зеленьском и Владимире Путине
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: gettyimages
5217c785-a766-4a1d-5500-71bb14c99100 - Дубровенко Артур
Дубровенко Артур
Редактор экономических новостей

Google объявила о "самом большом обновлении" для своего чат-бота Bard. Компания расширила доступность сервиса в Европе и Бразилии, а также добавила поддержку более 40 языков, включая арабский, китайский, немецкий, хинди, испанский и русский. Bard – это большая языковая модель, которая может генерировать текст, переводить языки, писать разные виды творческого контента и отвечать на вопросы.

Новини.LIVE решили опробовать новинку от Google и спросить его, что он думает о президентах России и Украины.

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Что Google Bard думает о Владимире Зеленском

Google Bard считает президента Украины Владимира Зеленского молодым и харизматичным лидером, а также символом надежды и отваги для Украины и всего мира.

Кроме того, чат-бот от Google считает Зеленского не только украинским лидером, но и одним из важнейших лидеров мира.

"Он является примером для всех людей, борющихся за свободу и демократию" , — отметил Bard.

Что Google Bard думает о Владимире Зеленском

Что Google Bard думает о Владимире Путине

Президента РФ Владимира Путина Bard назвал одним из самых влиятельных людей в мире, а также авторитарным правителем, сосредоточившим в своих руках большую власть. Также чат-бот напомнил, что российский президент критикуется за нарушение прав человека и преследование оппозиции.

"Путин – сложная и неоднозначная фигура. Его считают одним из самых влиятельных людей в мире, но также критикуют за авторитарный стиль правления и нарушения прав человека", — сказал Bard.

Что Google Bard думает о Владимире Путине

Напомним, Генеральный директор SpaceX, Twitter и Tesla Илон Маск запустил свой долгожданный стартап искусственного интеллекта xAI . Он представил команду, состоящую из инженеров из самых крупных американских технологических фирм, которым он надеется бросить вызов в своей попытке создать альтернативу ChatGPT.

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