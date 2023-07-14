Що Google Bard знає про президентів України та Росії Володимира Зеленьского та Володимира Путіна

Президент України Володимир Зеленський. Фото: gettyimages

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

Google оголосила про "найбільше оновлення" для свого чат-бота Bard. Компанія розширила доступність сервісу в Європі та Бразилії, а також додала підтримку понад 40 мов, включаючи арабську, китайську, німецьку, хінді, іспанську та російську. Bard — це велика мовна модель, яка може генерувати текст, перекладати мови, писати різні види творчого контенту та відповідати на запитання.

Новини.LIVE вирішили випробувати новинку від Google і запитати його що він думає про президентів Росії і України.

Читайте також:

Що Google Bard думає про Володимира Зеленського

Google Bard вважає президента України Володимира Зеленського молодим і харизматичний лідером, а також символом надії та відваги для України та всього світу.

Крім того, чат-бот від Google вважає Зеленскього не тільки українським лідером, а і одним із найважливіших лідерів світу.

"Він є прикладом для всіх людей, які борються за свободу та демократію", — зазначив Bard.

Що Google Bard думає про Володимира Зеленського

Що Google Bard думає про Володимира Путіна

Президента РФ Володимира Путіна Bard назвав одним із найвпливовіших людей у світі, а також авторитарним правителем, який зосередив у своїх руках велику владу. Також чат-бот нагадав, що російського президента критикують за порушення прав людини та переслідування опозиції.

"Путін – складна і неоднозначна фігура. Його вважають одним із найвпливовіших людей у світі, але його також критикують за авторитарний стиль правління та порушення прав людини", — сказав Bard.

Що Google Bard думає про Володимира Путіна

Нагадаємо, Генеральний директор SpaceX, Twitter і Tesla Ілон Маск запустив свій довгоочікуваний стартап штучного інтелекту xAI. Він представив команду, що складається з інженерів з тих самих великих американських технологічних фірм, яким він сподівається кинути виклик у своїй спробі створити альтернативу ChatGPT.