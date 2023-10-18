Социальная сеть Илона Маска расширит годовую плату для всех новых пользователей

Владелец социальной сети Х Илон Маск. Фото: itc.ua

Социальная сеть Х, ранее известная как Twitter, начала брать плату с новых пользователей в Новой Зеландии и Филиппинах за использование основных функций платформы. Предполагается, что со временем будет расширена годовая плата всем новым пользователям по всему миру.

Об этом сообщает Al Jazeera.

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Согласно пробной версии, новым пользователям на Филиппинах и Новой Зеландии придется платить около 0,75 и 0,85 долларов США ежегодно, чтобы иметь возможность публиковать посты в X.

Те, кто откажется платить, смогут только читать посты, смотреть видео и следить за аккаунтами, сообщили в компании.

"Это позволит оценить потенциально мощное средство, которое поможет нам бороться с ботами и спамерами на X, уравновешивая доступность платформы с небольшой суммой комиссии", — говорится в заявлении компании.

Реформы Илона Маска

Годовая подписка крайняя в ряде противоречивых изменений на платформе Х, которые ввел миллиардер Илон Маск. Напомним, он приобрел Twitter в прошлом году за 44 миллиарда долларов.

Тысячи сотрудников были уволены, модерация контента прекращена, а синяя галочка, которая когда-то использовалась для идентификации подтвержденных учетных записей, дали каждому, кто желал платить 8 долларов в год.

В июле компания сменила бренд на X и отказалась от логотипа синей птицы, которая была символом платформы.

Ранее мы сообщали, что Евросоюз угрожает санкциями Илону Маску. Все потому. что в принадлежащей ему социальной сети Twitter распространяют дезинформацию о террористических атаках ХАМАС на Израиль.

Напомним, что известный миллиардер Илон Маск в очередной раз отметился своим отношением к войне в Украине. Недавно он опубликовал мем о президенте Владимире Зеленском, который "постоянно просит о военной помощи".