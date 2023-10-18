Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow IT arrow Соціальна мережа Ілона Маска розширить річну плату для всіх нових користувачів arrow

Соціальна мережа Ілона Маска розширить річну плату для всіх нових користувачів

18 жовтня 2023 11:22
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
Соціальна мережа Ілона Маска розширить річну плату для всіх нових користувачів
Власник соціальної мережі Х Ілон Маск. Фото: itc.ua
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Соціальна мережа Х, раніше відома як Twitter, почала брати плату з нових користувачів у Новій Зеландії та на Філіппінах за використання основних функцій платформи. Передбачається, що з часом буде розширена річна плата для всіх нових користувачів по усьому світу.

Про це повідомляє Al Jazeera.

Читайте також:

З кого братимуть плату за платформу Х

Відповідно до пробної версії новим користувачам на Філіппінах і Новій Зеландії доведеться платити близько 0,75 і 0,85 доларів США щороку, щоб мати можливість публікувати пости в X.

Ті, хто відмовиться платити, зможуть лише читати пости, дивитися відео та стежити за акаунтами, повідомили в компанії.

"Це дозволить оцінити потенційно потужний засіб, який допоможе нам боротися з ботами та спамерами на X, врівноважуючи доступність платформи з невеликою сумою комісії", — йдеться в заяві компанії.

Реформи Ілона Маска

Річна підписка є крайньою в низці суперечливих змін на платформі Х, які запровадив мільярдер Ілон Маск. Нагадаємо, він придбав Twitter минулого року за 44 мільярди доларів.

Тисячі співробітників було звільнено, модерацію контенту припинено, а синю галочку, яка колись використовувалася для ідентифікації підтверджених облікових записів, дали кожному, хто бажав платити 8 доларів на рік.

У липні компанія змінила бренд на X і відмовилася від логотипу синього птаха, який був символом платформи.

Раніше ми повідомляли, що Євросоюз погрожує санкціями Ілону Маску. Все через те. що у соціальній мережі Twitter, яка йому належить,  розповсюджують дезінформацію про терористичні атаки ХАМАС на Ізраїль.

Нагадаємо, що відомий мільярдер Ілон Маск вкотре відзначився своїм ставленням до війни в Україні. Нещодавно він опублікував мем про президента Володимира Зеленського, який "постійно просить про військову допомогу".

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Ексклюзив

06:36Шуляк назвала одинадцять населених пунктів, які, ймовірно, не відновлюватиме Україна

10:30 В Україні повістки будуть вручати онлайн, але за однієї умови

09:28 Мудрик перейде в іншу лігу: "Челсі" ухвалив рішення

15:16 Поки Коломойський сидить у СІЗО, до нафтового бізнесу прийшов новий гравець

20:40 ТОП 5 найкращих смартфонів Xiaomi у 2023 році

None

Бюджет-2024. Що затвердили депутати до першого читання, і що самі про це думають

08:16 Пенсіонерам дадуть надбавку до 840 грн: у ПФУ назвали особливу категорію громадян

10:09 Роналду повертається до Європи: він уже обрав новий клуб

Новина з відео

11:07Скільки триватиме війна: новий прогноз від Буданова

15:34 Вчені нарешті з'ясували, що насправді ховається всередині Місяця: це офіційно

19:50 Копія бабусі Діани: штучний інтелект показав дорослих дітей Кейт Міддлтон

Актуальне по темі