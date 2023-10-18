Соціальна мережа Ілона Маска розширить річну плату для всіх нових користувачів

Власник соціальної мережі Х Ілон Маск. Фото: itc.ua

Соціальна мережа Х, раніше відома як Twitter, почала брати плату з нових користувачів у Новій Зеландії та на Філіппінах за використання основних функцій платформи. Передбачається, що з часом буде розширена річна плата для всіх нових користувачів по усьому світу.

Про це повідомляє Al Jazeera.

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Відповідно до пробної версії новим користувачам на Філіппінах і Новій Зеландії доведеться платити близько 0,75 і 0,85 доларів США щороку, щоб мати можливість публікувати пости в X.

Ті, хто відмовиться платити, зможуть лише читати пости, дивитися відео та стежити за акаунтами, повідомили в компанії.

"Це дозволить оцінити потенційно потужний засіб, який допоможе нам боротися з ботами та спамерами на X, врівноважуючи доступність платформи з невеликою сумою комісії", — йдеться в заяві компанії.

Реформи Ілона Маска

Річна підписка є крайньою в низці суперечливих змін на платформі Х, які запровадив мільярдер Ілон Маск. Нагадаємо, він придбав Twitter минулого року за 44 мільярди доларів.

Тисячі співробітників було звільнено, модерацію контенту припинено, а синю галочку, яка колись використовувалася для ідентифікації підтверджених облікових записів, дали кожному, хто бажав платити 8 доларів на рік.

У липні компанія змінила бренд на X і відмовилася від логотипу синього птаха, який був символом платформи.

Раніше ми повідомляли, що Євросоюз погрожує санкціями Ілону Маску. Все через те. що у соціальній мережі Twitter, яка йому належить, розповсюджують дезінформацію про терористичні атаки ХАМАС на Ізраїль.

Нагадаємо, що відомий мільярдер Ілон Маск вкотре відзначився своїм ставленням до війни в Україні. Нещодавно він опублікував мем про президента Володимира Зеленського, який "постійно просить про військову допомогу".